Kültür ve Turim Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertürk TV canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Seçim ile FETÖ'ye karşı operasyonları birbirinden ayırt etmek lazım. Almanya ile ABD ile ya da bir başka müttefikimiz olan ülke ile geçmişimiz var. Bırakın müttefik olmayı herhangi bir şekilde demokrasiye inanan bir ülkenin mutlaka bu FETÖ mensuplarını, hele Adil Öksüz gibi birini bir an evvel iade etmesi lazım. Oralarda barındırmaları kabul edilebilir bir şey değil. Empati yapsınlar. Diyelim Almanya'da hükümeti yıkmak isteyen kişiyi biz ülkemizde barındırsak, aynı şekilde ABD'de hükümeti yıkmak isteyen kişiyi barındırmaya çalışsak... Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir hukuka sığmaz. Bu ülkelerden beklentimiz bir an önce iade etmeleri" diye konuştu.

Muhalefetin FETÖ elebaşının iade süreciyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, "İlk günden itibaren başta Feto'nun kendisi olmak üzere iade ile ilgili doyaları Türkiye vaktinde göndermiştir" dedi.

İade taleplerinin zamanında yapıldığını kaydeden Kurtulmuş, "Davaların her birinde Feto'nun bir numaralı sanık olarak yargılandığı davalar var, müebbet hapis aldığı sonuçlar var. İlgili ülkelere iletmiş olduk. Bunların sonuçlanması gerekirdi" diye konuştu.

"Öksüz'e MİT operasyonu olur mu" sorusuna, "Ülkelerin işbirliğine hazır olması lazım. Esas olan hukuki kısmı" yanıtını verdi.

15 Temmuz'dan sonra ABD'de yaptığı görüşmelerde kendilerine hukuki sürecin hatırlatıldığını kaydeden Kurtulmuş, "Evet hukuki süreç önemli ama siyasi iradenin ortaya konması lazım" şeklinde konuştu.

FETÖ'nün yeni girişimlerinin olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Gücü kendisinden ibaret olan bir örgütten bahsetmiyoruz. Baştan beri tespitimiz bunlar asla, 'Biz yenildik' diye kenara çekilmeyecek. Bunlardan biri algı operasyonları. Gittikleri ülkelerde iyi kötü bir diaspora oluşturarak Türkiye'ye karşı olumsuz algı oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Yeniden ellerinde imkan olsa darbe süreçlerinin önünü açacak niyetleri olabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti darbe girişimi ile ilgili gücü kırmıştır" diye konuştu.

"OHAL FANTEZİ OLSUN DİYE İLAN EDİLMEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden sonra OHAL'in kaldırılabileceğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "OHAL fantezi olsun diye ilan edilmedi. Ben de Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamayı yaparken 'Bir daha ilan etmeye ihtiyaç ortadan kalksın' temennisini dile getirmiştim. İhtiyacın bittiği anlaşıldığı anda OHAL devam etmez" dedi.

Seçim ile OHAL arasında ilişki kurulamayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Kim hangi aday için kampanya yapmak istiyorsa yapıyor. Herkes görüşlerini ifade ediyor. OHAL seçimleri etkilemiyor" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER