Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD’de görüntülendi.
Öksüz’ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika’da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.
New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım’ın evinin önünde Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullanıyor.
Darbeci kadrolara sürekli umut pompalayıp "güzel günler göreceksiniz" yalanıyla örgütün çözülmesini engellemeye çalışan FETÖcülerin, lüks içindeki yaşantıları dikkati çekiyor.
Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.
Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA KALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
AA dün de Almanya'nın Berlin kentinde Adil Öksüz'ün kaldığı iddia edilen evi görüntülemişti. Evin zilinde yazan Yaşar ismi dikkat çekerken, civarda oturanlar evde Yaşar isminde birinin yaşadığını söylemişti.
ÇAVUŞOĞLU, ' ABD'DE OLDUĞU DA SÖYLENİYOR' DEMİŞTİ
Gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk açıklamayı Habertük TV ekranlarında yapmıştı. Çavuşoğlu, "Adil Öksüz konusu AA'ya yapılan bir ihbar. Almanya'daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ'cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya'yla temaslarda bulunduk. Değişik dedikodular çıkıyor, ABD'de olduğu da söyleniyor." ifadelerini kullanmıştı.
ALMANYA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Almanya'dan ise Adil Öksüz ile ilgili yapılan ilk açıklamada, Adebahr, “Gabriel’in o dönemde söyledikleri hala geçerli. Onun temel ifadesi geçerli. Güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda şu an bir şey söyleyemeyeceğim." dedi.
ÖKSÜZ'ÜN EŞİNİN BABASI İTİRAF ETMİŞTİ
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı AynurÖksüz’ün darbeden önce ABD’ye gittiğini anlatmıştı.
Cevat Yıldırım, “Kızım, yani Adil Öksüz'ün eşi, Amerika'daki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ÖKSÜZ'ÜN EŞİ BYLOCK KULLANICISI ÇIKMIŞTI
FETÖ darbe süreciyle ilgili yargılama sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca hazırlanan analiz raporunda Adil Öksüz, eşi (Aynur Öksüz) ve yakınlarının Bank Asya'ya kurumun kurtarılması için yüksek tutarlarda para yatırdıkları bilgisi yer almıştı.
Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ/PDY örgütü mensuplarının iletişimi amacıyla kullanılan ByLock yazılımını kullandıklarının raporla anlaşıldığı kaydedilmişti.
Ayrıca Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün FETÖ’nün finansal ayaklarından biri olan Kaynak Holding’e bağlı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. çalışanı olarak SGK kaydı bulunduğu tespit edilmişti.
AYNUR ÖKSÜZ'ÜN AKRABALARI DA SUÇLU BULUNMUŞTU
Aynur Öksüz'ün babası Cevat Yıldırım ile kardeşi Emine Şennur Şen'in yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Davanın iddianamesinde, Cevat Yıldırım'ın, evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, "Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametgahına aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.
Adil Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametgahında saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği iddianamede yer almıştı.
İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtilmişti.
Ayrıca Aynur Öksüz'ün kardeşi, FETÖ'nün "Rusya İmamı" olduğu iddia edilen Ali Sami Yıldırım ile eniştesi gazeteci Erdal Şen ise ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan açılan davada suçlu bulunmuştu.
Mahkeme heyeti, Ali Sami Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Erdal Şen'in ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
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