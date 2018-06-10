TSK Kandil'e havaharekatı düzenledndğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "14 hedef imha edildi" denildi.

Kandil'e operasyonun ne zaman yapılacağı yoğun şekilde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kandil'e operasyon mesajı vermişti. Erdoğan, "Teröristler nereye kaçarsa kaçsın kovalayacağız." demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Kandil uzak bir hedef değil" diye konuşmuştu.

TSK'DAN KANDİL'E HAVA HAREKATI: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Sabah saatlerinde duyurulan hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmişti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda ilerleyişi derinlemesine sürüyor.



KANDİL'DE SON 24 SAATTE 4 KİLOMETRE

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK), terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda ilerleyişi derinlemesine sürüyor. Bölgedeki yerel güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, son 24 saat içinde TSK 4 kilometrelik bir ilerleme sağladı. Mehmetçik, dün itibarıyla derinliği 34, genişliği 10 kilometrelik bir alanda kontrolü tamamen sağladı.

KANDİL OPERASYONU ÖNCESİ ASKERİ SEVKİYAT SON HIZLA SÜRÜYOR

Önümüzdeki süreçte başlaması planlanan büyük Kandil operasyonu öncesinde Sidekan bölgesinde üslenme sağlandığı ve askeri sevkıyatın da son hızla devam ettiği öğrenildi.

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