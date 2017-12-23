Adıyaman'ın Kahta ilçesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında iki otomobil çarpıştı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı bildirilirken ağır yaralıların olduğu öğrenildi.

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