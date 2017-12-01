Son dakika... Adliyede asansör kazası: 2 savcı yaralı

DHA'nın haberine göre; kaza, Çağlayan'daki İstanbul Adalat Sarayı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi A Blok'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adları öğrenilemeyen iki cumhuriyet savcısı, mesai bitiminde, 7.Katta asansöre bindi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör arızalanarak yukarı doğru çekme yapıp tavana çarptı. Yaralanan iki savcı, asansörden çıkarıldıkan sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki savcının hastanedeki tedavileri sürüyor.

asansör kazası