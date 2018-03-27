Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış'a şehadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.

Şehit İbrahim Imış'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

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