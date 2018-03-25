Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 9 Mart'ta Meryemeyn köyünün ele geçirilmesinin hemen ardından yaşananlar, serbest haberci Humammed Hac Mustafa'nın aksiyon kamerasına yansıdı.
AA'nın haberine göre, köyün ana caddesinde kayıtta olan kamera, yol üzerindeki bir binanın sığınağından dışarı açılan kapının ağzında oturan kadın ve çocukları görüntülüyor.
Videoda ıslık sesiyle bir roketin geldiği ve isabet ederek patladığı duyuluyor. Patlamanın olduğu yere koşan bölgedeki haberci Mustafa'nın aksiyon kamerası, sığınağın içindeki sivillerin çığılık çığlığa kaldığı anları kaydetmeye başlıyor.
Patlamanın etkisiyle toz bulutunun kapladığı sığınaktaki 30 kadar sivil, ne yapacağını bilemeden sağa sola koşturuyor. Anneler, çocuklarını bulmaya çalışırken kimin yaralandığını ya da öldüğünü anlamaya uğraşıyor.
Bu arada bölgedeki haberci dışarı çıkarak caddenin ilerisindeki araçları çağırıp yaralıları tahliye etmeye başlıyor.
Görüntülere yaralı bir kız çocuğunun araca bindirilmesi yansıyor.
10'DAN FAZLA YARALI
Saldırının ardından, sığınakta bulunan kadın ve çocuklardan 10'dan fazlasının şarapnelle yaralandığı, ölen olmadığı tespit edildi.
Mustafa, yaşadığı anları şöyle anlattı:
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında köyün alınmasının ardından ÖSO ile köyde çekimler yapıyordum. Kafamda (aksiyon) "GOPRO" kamerası vardı. Köyü aldıktan sonra, evlerine ve sığınaklara saklanan siviller, ÖSO ve TSK'nin köyü ele geçirmesiyle yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başlamıştı. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmaya başlıyordu. ÖSO ve TSK de onlara yardımcı oluyordu. O anlarda PKK köydeki bir sığınağı sanırım TOW roketiyle hedef aldı.
Roket direkt sığınağı hedef aldı. Sığınakta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 30 sivil bulunuyordu. Saldırı sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Çocuklar çok korkmuştu. TSK desteğiyle ÖSO birlikleri ambulans araçlarını olay yerine intikal ettirdi. Hastanede yaralılara gerekli tedavi hizmeti verildi. Çok şükür ölen olmadı."
Saldırı sırasında sığınakta bulunan ve yaralananlardan Ayşe Humsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyde çatışmalar başlayınca biz de bazı ailelerle yerin altına indik. Köy içerisinde yaşanan çatışmalardan korksak da kimseye bir şey olmamıştı." dedi.
Humsi, çatışmaların bitmesinden bir saat sonra ÖSO'yu selamlamak için dışarı çıktıkları anda saldırıya maruz kaldıklarını belirterek "Aniden bir roket bizi hedef aldı. Saldırı sonucu çok sayıda sivil yaralandı. Ben de o yaralılardan birisiydim. Burnumdan yaralandım. Azez'deki hastaneye kaldırıldım. Çok şükür yaram hafifti, iyileşiyorum. Ortalık sakin, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.
Sığınaktaki sivillerden Ali Müyesser de "Köydeki çatışmalar sırasında sığınağa girmiştik. Oradakilerin hepsi sivildi. Yaklaşık 30 kişiydik. Olayda annem ve bazı çocuklar yaralandı." ifadelerini kullandı.
Teröristlerin hedef aldığı Meryemeyn'de çoğunluğu Araplardan oluşan yaklaşık 10 bin sivil yaşıyor.
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