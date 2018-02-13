Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Türkiye'ye yönelik gerçekleşen ve sivil ölümlerine neden olan YPG/ PKK saldırıları İHA'larca görüntülendi.

AA'nın aktardığına göre, Cinderes'te evlerin arasındaki sivil kıyafetli teröristlerin özel donanımlı araçtan Türk toprağına atış yapmaları, İHA'yla çekilen görüntülere yansıdı.

İHA'larca Cinderes'te çekilen görüntülerde, teröristlerin saklandıkları örgüt karargahının nokta atışıyla tam isabetle havaya uçurulması yer aldı.

TERÖRİSTLERE KISKAÇ

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenliyor.

Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor.

Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO savaşçılarının teröristlerle çatışma anları kameraya yansıdı.

Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtardı.

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