Abdullah Ağar: Böylesi harp tarihinde yok

TSK'nın Afrin'de terör konvoyunu vurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Böylesi harp tarihinde yok. Dünyanın hiçbir ordusu şu ana kadar böyle bir görüntüyü servis edemedi." dedi