Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak'ta başlatılan Afrin Harekatı'nda 58 günde belde merkezini ele geçirse de operasyon henüz nihayete ermiş değil. TSK'nın özel birlikleri Afrin'in çevresinde güvenliği sağlarken, bir yandan da karış karış patlayıcı temizliği sürüyor. Afrin'de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında yeni bir mühimmat deposu bulundu. TSK, görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

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