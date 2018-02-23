Son dakika gelen bilgiye göre; Afrin'e girmek isteyen konvoy Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından vuruldu. TSK, silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulma anını paylaştı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.

15 KİLOMETRE UZAKTAN VURULDU

Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir." ifadesine yer verildi.

İŞTE KONVOYUN VURULMA ANI

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e doğru ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinden paylaşıldı. Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı.

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