Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı.

ADI ZEYTİN DALI

Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlandığı kapının adı da Zeytin Dalı olacağı belirtildi. Söz konusu gümrük kapısının 2 ay içerisinde açılması bekleniyor.

VALİLİKÇE YOL ÇALIŞMASI YAPILACAK

Hatay Valiliği'nce sınırın Suriye tarafında 1200 metre yol genişletme çalışması yapılacak. Bölgede arsa tahsis işlemlerinin de yapıldığı belirtiliyor. Müsteşar Yardımcısı'nın da çalışmalarla ilgili bölgede olduğu ifade edildi.

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