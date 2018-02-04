TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 16. gün. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM HAREKAT MERKEZİNDE

Başbakan Binali Yıldırım Hatay'daki harekat merkezinde, Afrin Harekatı'na ilişkin olarak bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, "Kahraman askerimize, polisimize, jandarmamıza dua ediyorum. İşiniz kolay değil ama Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımız zaman bundan çok daha zor şartlarda memleketin istiklalini ecdadımız nasıl korudu. Bize bu cennet vatanı emanet ettiyse, biz de elimizdeki bu imkan ve kabiliyetlerle daha fazlasını yapacağız. Milletimizin geleceği için bu görevi seve seve, yorulamak nedir düşünmeden yapıyorsunuz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın özellikle sizlere selamları var. İnanırsanız, başarırsınız." diye konuştu.



Harekat merkezinde, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden bilgi alan Yıldırım'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Hatay Valisi Erdal Ata da eşlik etti.

HAC BİLAL DE TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ



AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyünü PYD/PKK'dan temizledi.

AA: TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANMAYA HAZIRLANIYOR

AA'nın haberine göre, Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ilçe merkezi çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK, hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.

AĞIR SİLAH YÜKLÜ ARAÇ YAKALANDI

Suriye'nin batı Halep kırsalındaki askeri muhalifler, Suriye-Türkiye sınırında PYD/PKK işgalindeki Afrin'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakaladı.

AA'nın aktardığına göre, grubun paylaştığı videoda, Rus yapımı anti tank füzeleri, RPG-7 roket atar, piyade tüfekleri, NATO üyeleri ülkelerin ortak imalatı 7.62 mm silah mühimmatı, otomatik silah şeritleri, otomatik silahlar, çok miktarda şarjör, Rus ve NATO üye ülkelerin envanterindeki uçak savar silahları ve bu silahlara ait yüklü miktarda mühimmat yer alıyor.

HURUZ DAĞI TERÖRİSTLERDEN KURTARILDI

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Huruz Dağı'nı terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.





Zeytin Dalı'ndan son kareler





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül beldesindeki stratejik Huruz Dağı'na gece saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı.

Huruz Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 nokta örgütten kurtarmış oldu.



Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü".





ŞILTAH ÇEVRESİ VURULUYOR

TSK, Şıltah çevresini vuruyor. Dün, TSK tankının vurulduğu bölgede çatışma aralıksız sürüyor.

TSK'dan da Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklama geldi. TSK'dan yapılan son dakika açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

YENİ HEDEF 1027 RAKIMLI TEPE

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki yeni hedeflerinin 1027 rakımlı tepe olduğu belirtiliyor. Raco’ya 6 kilometre uzaklıktaki 1027 rakımlı tepenin alınması için harekete geçildi.

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