Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda, Afrin’in en büyük beldesi olan Cinderes de terör örgütü PKK/PYD’den temizlendi. Birlikler, önceki gün başlattığı ve gece boyu devam ettirdiği meskûn mahal operasyonunda güney, batı ve doğudan ilerleyerek dün sabah kritik noktaları kontrol altına aldı.

ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetler’e bağlı 400 bordo berelinin de beldeye sevk edilmesiyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Afrin’e ulaşan anayol üzerindeki stratejik öneme sahip Cinderes’teki PKK/PYD mevzileri, barınakları, tünelleri F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleriyle yoğun bombardımana tutuldu. TSK ve ÖSO birlikleri, öğle saatlerinde Cinderes merkezine girerek beldenin büyük bölümünü ele geçirdi.

Afrin’den sonra nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu Cinderes Beldesi’ne, TSK ile ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni’nden özel eğitimli 400 bordo bereli girdi.

ONLARCA TERÖRİST ÖLDÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre çatışmalarda, PKK/PYD’nin keskin nişancılarının da aralarında bulunduğu onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 ÖSO üyesinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında rejim safında savaşan milislerin de bulunduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı da harekâtın başından bu yana 149’u son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 89 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cinderes’te tünel, hendek, sığınak, mayın ve kum yığınlarının bulunduğu bölgedeki çatışmalar akşam saatlerine kadar yer yer sürdü. Yerel kaynaklar, çok sayıda PKK/PYD’li teröristin belde merkezini boşaltılıp Afrin’e çekildiğini ifade etti. Beldede güvenlik çalışmaları ve arama-tarama faaliyetleri başlatıldı. Terör örgütüne ait çok sayıda silah, roket ve mühimmat ele geçirildi.

PYD’nin güneydeki savunma hattını kıran ve Afrin’in en büyük kapısı olan Cinderes’i ele geçiren birliklerin ilçe merkezine ilerlemesinin artık daha kolay olacağı kaydedildi. Afrin’e giden yolda engebeli ve dağlık arazinin kalmadığı dile getirildi. TSK ve ÖSO’nun, Cinderes-Afrin Karayolu’nu da kontrol altına aldığı öğrenildi.

DEAŞ’LI HAZIRLADI YPG’Lİ PATLATTI

El Bab ve Cerablus’ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen 2 saldırıda kullanılan düzeneklerin, DEAŞ’lı bombacı E.B.T. tarafından hazırlanarak YPG/PKK terör örgütüne teslim edildiği belirlendi. E.B.T’nin, YPG/PKK’nın elinde bulunan hapishaneden bomba düzeneği hazırlaması karşılığında serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. El Bab ilçe merkezindeki bomba yüklü aracın 6 Mart’ta uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 5 kişi yaralanmıştı. Cerablus İlçesi’nde yol kontrol noktasına önceki gün bombalı araçla düzenlenen saldırıda ise aralarında 1’er ÖSO mensubu ve yerel polis memurunun bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

İHA, SİVİLLERE TUZAĞI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’in Kurayriyah Köyü’nde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonetteki 3 aylık bir bebek ile 2 çocuk hayatını kaybetti. Sivillere yönelik tuzaklama, TSK’nın bölgede keşif yapan İHA’sı tarafından da kaydedildi.

Olaydan yaralı kurtulan Muhammed Nur Alo, araçta 36 kişi olduklarını söyleyerek, “Evimden 100 metre ileride ilk mayına yakalandık ancak araç durmadı. 15 metre sonra ikinci mayının üzerinden geçtik ve patladı. O an olan oldu. 3 aylık kızımı iki parça halinde bulduk” dedi. Öte yandan, Cinderes yakınındaki Hacı İskender Köyü’nden kaçmak isteyen bir karı-koca, teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralı kadın, Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TSK’ya ait insansız hava aracının kayıtlarında, 2 teröristin Kurayriyah Köyü çıkışında el yapımı patlayıcıları (EYP) yola yerleştirdikleri görülüyor.

Kamyonet patlayıcıya çarpınca duruyor. İçindeki siviller, panikle aracın kasasından atlayarak kaçışıyor.

Siviller kaçarken EYP’ye basıyor; tekrar patlama oluyor. 3 aylık bebek ve 2 çocuk ölüyor.

İHA, görüntüleri merkeze iletiyor. Yeri saptanan 2 terörist vuruluyor.

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