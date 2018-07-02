Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitmişti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine gelmişti.
15 DAKİKA SONRA DIŞARIYA ÇIKMIŞ FAKAT LEYLA'YI BULAMAMIŞLARDI
Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamamıştı.
Leyla Aydemir'in kaybolması olayıyla ilgili Valilik tarafından kriz maması oluşturulmuş, 5 bin fotoğrafının çoğaltılarak il genelinde dağıtılmıştı. Leyla Aydemir'in aranaması sırasında ailesine sayısız ihbar telefonu gelmişti. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren emniyet güçleri, küçük kızın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptamıştı.
TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN HABER GELDİ
Ağrı'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde bulundu.
Leyla'dan kaybolduğunun 18'inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.
EKİPLER BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞI KAPATTI
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.
DEDESİ: SIRTINDA YARA İZLERİ VARDI
Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenler bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.
Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.
YÜZÜNDE DE DARP İZLERİ OLDUĞU BELİRTİLİYOR
Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre dün Sondaj yapılan bölgede bugün bir kez daha arama yapıldığı ve Leyla'nın cansız bedeninin bulunduğu belirtiliyor. Yerel yöneticiler, dün arandığı ve bulunamadığı yerde bugün bulunması nedeniyle, küçük çocuğun bedeninin bugün bırakıldığını düşünüyor. Küçük Leyla'nın yüzünde darp izlerinin olduğu belirtiliyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "15 Haziran 2018 ( Ramazan Bayramı'nın 1.günü ) tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 17.45 sıralarında köy merkezine (3) km uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.
AFAD BAŞKANI: BİR ANDA KAYBOLMASI OLAĞAN DEĞİL
Habertürk TV'ye bağlanan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Bugüne kadar yakın çevrede aranmadık yer kalmamıştı. Gözden mi kaçtı, sonradan mı bırakıldı bilmiyoruz. Ağrı'dan ve Van'dan ekiplerimizi gönderdik. Adli bir vaka olması bizim kendi yeteneğimizden başka beceri gerektiriyor. Olayın oluş biçimi açısından bakıldığından bir çocuğun 10-15 dakika içerisinde gözden kaybolması olağan bir olay değil. Bu tür vakaların çocunlukla adli olduğu görülüyor. 4 yaşında masum bir kız çocuğu başına neler geldiği yapılan araştırmalar ile belli olacaktır. Başımız sağolsun" ifadesini kullandı.
Jandarma, AFAD, UMKE, Kızılay ve arama kurtarma ekipleri, günlerce metruk binalarda, tarlalarda ve sazlıklarda Leyla'yı aradı. Bakılan yerlerin üzerinden defalarca geçildi. Köyde başlatılan çalışmalar köy dışına kadar taştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan özel ekip, Leyla'yı aramak için seferber oldu. Sadece görevliler değil, çalışmalara Batman'dan gelen 5 kişilik gönüllü avcı ekibi de katıldı. Dere yataklarında ipucu aradılar. Bugün ise minik Leyla'dan acı haber geldi.
Leyla'nın Dedesi, torununun bulunması için 300 bin lira ödül koymuştu. Cumhuriyet Savcılığı da Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurmuştu.
LEYLA'NIN BULUNDUĞU KÖY
EYLÜL'ÜN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI
Ankara’da 1 hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül’ün cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunmuştu. Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı belirtilen ve ifadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Ankara Valisi Topaca, “Cinayeti Uğur K.’nın işlediğine dair işaretler var. Eylül’ün gömüldüğü o alanda o elektrik direğini de zanlı kendisi dikmiş” ifadesini kullanmıştı.
DİYARBAKIR'DA KAYBOLAN YUSUF'TAN DA HABER YOK
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki gün önce kaybolan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’dan halen haber alınamadı. Yılmaz’ın bulunması için jandarma, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler her yerde alan taraması yapıyor. Yılmaz ve ailesinin uzun süre ailesiyle İstanbul’da yaşadığı ve 5 ay önce çobanlık yapmak için ilçeye geldikleri öğrenildi.
HATAY'DA KAYBOLAN UFUK TATAR'I ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Amanos Dağı eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle birlikte ziyarete giden 6 yaşındaki Ufuk Tatar, zihinsel engelli bir yakınıyla ormanlık alanda bulunan kaynaktan su doldurmaya gitti.
Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamadı.Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesi de durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede drone ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.
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