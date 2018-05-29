Trabzonspor'da yönetimi Muharrem Usta'dan devralan Ahmet Ağaoğlu, düzenlediği basın toplantısıyla açıklamalar yapıyor. Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün görevdeki 50. günümüz. Geldiğimiz günün ertesinde hacizlerle karşılaştık. Birçok kulübe borcumuz vardı. Aynı zamanda oyuncuların maaşları da bekliyordu. Geldikten 1 hafta sonra futbolculara mayıs ayında ödeme yapacağımızı söyledik. 5 ay boyunca bizi bekleyen futbolcuların bir bölümü hiç beklemeden ihtar çekti. Bankadan alınan kredilerin faizi bile ödenememiş."

"Biz bu parayı 8 yıllık vade dışında ödeyemeyeceğimizi söyledik. Buna göre bir yapılandırma yapılacak."

"Cardozo, Bosingwa, Medjani, Lazio, Beijing Guoan ve Milan'a olan borçlar ödenerek FIFA'daki dosya kaldırıldı. TFF'de bekleyen dosyalarımız da var. Özer Hurmacı, Ersun Yanal, Aykut Demir gibi isimler yargıya başvurmuş. Özer Hurmacı ve Ersun Yanal’ın kulüpten alacakları konusunda önce feragatname konuşulmuş, anlaşılmış ancak daha sonra ne olmuşsa bunlar yapılmamış. Özer de mesela mahkemeye gitmek durumunda kalmış.”

KULÜBÜN BORCU NE KADAR?

"Bugün itibarıyla kulübümüzün toplam borcu, 935 milyon lira. Kulübün kasasına giren 1 Euro giren yok. Kullanılan kredilerin yarısı Euro ile alınmış. Kur farkı ile borcumuz iki katına çıktı"

"Profesyonel kadronun maliyeti 196 milyon lira. Eğer mümkün olursa Euro üzerinden sözleşme yapılan oyuncularla kuru sabitleyip, anlaşmaları TL üzerine çevireceğiz”

"Son üç transferimizin bonservis ve menajer maliyetleri 17 milyon 500 bin Euro! Bir futbolcuyu Milan'dan 5 milyon Euro'ya alıyor, menajerine 1 milyon, futbolcuya da 4 milyon Euro veriyorsanız bunun karşılığı olmalı. Bu rakamlar ülke ekonomisine zarardır. Spora mı katkıda bulunuyoruz, yoksa ülkenin cari açığına mı?"

BURAK YILMAZ'IN KULÜPTEKİ GELECEĞİ

"Burak Yılmaz, Trabzonspor kulübünün oyuncusudur. Hiçbir şekilde hiçbir kulüple bizim iznimiz olmadan görüşme hakkı yoktur. Taliplisi varsa adresi kulübümüzdür. Burak Yılmaz'ın menajeri vasıtasıyla yapmış olduğumuz görüşmede maliyetinin Euro üzerinden kulübe çok yük getirdiğini, böyle bir mali sıkıntıyı kulübün an itibarıyla karşılamasının mümkün olmadığını ancak kendisiyle devam etmek istediğimizi çok açık olarak ifade ettik. Bu görüşmeler devam ediyor. Kucka ve Sosa'nın menajeri ise farklı bir tavır sergiledi, 'Ben oyuncularıma o zaman kulüp arayayım' dedi. Bazı şeylerin temelden değişmesi lazım."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KONUSU

"Kamuoyunun son 15 gündür tartıştığı gündem maddesi, takımımızın hocasının kim olacağıydı. 8 Nisan öncesinde başkanın kim olacağı, sonrasında yönetim kurulu üyelerinin kim olacağı gündemdeydi. Bu kadar ismin speküle edilmesi, bu kadar ismin toplumun önüne çıkarılmasını doğru ve etik bulmuyorum. İsimleri gündeme getirilen antrenörlerin hepsi bir değer hepsi bir kıymet. O arkadaşlarımızın meslek gururları var, onurları var. Bugün onları öne çıkarıp sonra istenmeyen insan ilan etmek bana göre bu arkadaşlarımızın kişilik haklarına yapılan saygısızlıklardan biri. İsimleri gündeme gelip de bizim gündemimizde olmayan isimlerden huzurlarınızda camiam adına özür diliyorum. Taraftara çok büyük saygım var ama teknik direktörü Trabzonspor yönetimi belirler. Onların menfaatleri doğrultusunda bu kulübü yönetiyoruz. Bir kulübün başkanı günde binin üzerine rahmetli annesine ağır hakaretler ya da ailesinin işin içine karıştırılmasıyla karşılaşmamalı. Bizim kültürümüzde aile en kutsal varlıktır, ölüye rahmet okunur. Hiçbir menfaat gözetmeksizin bu kulübü yönetmeye talip olan insanların ölmüşleriyle hayattakileri hakkında hakaret etme hakkı kimse kimseye vermez. Bu kulübün en geç çarşamba veya perşembe günü hocası olacaktır."