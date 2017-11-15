Son Dakika... Airbus ve Boeing 2 saatte 77 milyar dolarlık satış

Airbus, yarın sona erecek Dubai Airshow öncesinde Fransız şirketin bir süredir içinde bulunduğu türbülanstan çıkmasını sağlayabilecek tarihin en büyük havacılık satışına imza attı. Bu aynı zamanda Airbus'ın da aldığı en büyük toplu sipariş.
Fuarın ilk günlerinde Boeing'in Emirates ile yaptığı yaptığı 15 milyar dolarlık anlaşma damga vururken, Airbus ABD'li özel sermaye şirketi Indigo Partners ile 430 yolcu jeti için ön sipariş anlaşmasına vararak dikkatleri üzerine çekti. 430 uçaklık sipariş içerisinde 273 adet A320neo ve 157 adet de A321neo serisi uçak bulunuyor.
Anlaşmaya dahil olan havayolları arasında Macar Wizz Air, ABD'li Frontier Airlines, Şilili Jetsmart ve Meksikalı Volaris havayolları bulunuyor. Indigo ortaklığının söz konusu 4 havayolu şirketinde de hissesi bulunuyor.
Indigo üst düzey yatırımcılarından Bill Franke tarafından yapılan açıklamada, "Biraz araştırma yaptık ve daha büyük bir sipariş olduğunu sanmıyoruz." dedi.
TAM 49.5 MİLYAR DOLAR
Airbus'un daha önceki en büyük satışı 2015 yazında Hindistanlı düşük maliyetli havayolu şirketi IndiGo'ya yaptığı 26 milyar dolar değerindeki 250 adet A320neo olmuştu. IndiGo Havayolları ile Indigo Partners tamamen farklı şirketler ve farklı yönetimlere sahip.
Airbus tarafından yapılan açıklamada ise satılan uçaklarının liste fiyat değerinin 49.5 milyar dolar olduğu ancak "maalesef" Indigo Partners'ın bu bedelin tamamını ödemeyeceği açıklandı. Ne kadar ödeneceği ise açıklanmadı. A320neo birim başına 108.4 milyon dolar, A321neo ise 127 milyon dolar fiyata sahip.
BOEİNG'E DE DEV SİPARİŞ
Airbus'un duyurusundan 2 saat geçmemişken Dubai menşeili havayolu şirketi FlyDubai de 50 adedi opsiyonel olmak üzere 225 adet Boeing 737 MAX 10 tipi uçağı 27 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Böylelikle, fuarda 2 saatten az bir sürede 77 milyar dolarlık satış gerçekleşti.
Emirates'e göre daha düşük fiyatlı yolculuk imkanı sağlayan Flydubai, Dubai emirliğine ait. Geçtiğimiz aylarda da 75 adet Boeing 737 MAX siparişi veren şirketin tüm filosu Boeing uçaklarından oluşuyor.
175 uçaklık yeni siparişlerin 2023 yılına kadar filoya katılması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.