AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'un partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları sert sözlerle eleştirdi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Hakaretleri ve iftiraları ile kendisini bir kez daha kirletti. Hastalığına bağlı hezeyanları artmış " ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında sınır ziyaretine katılan sanatçılara sert sözler söyleyerek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler..." demişti.

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