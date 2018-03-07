AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV televizyonunda katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelere değinen Yazıcı, "Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. dedi.
Partiler arasında, siyasi partilerin ittifak yapabilmesine ilişkin düzenlemeyi gerekli kılan bir yapısal dönüşüm projesini Türkiye 2017'de yürürlüğe koymuştur. Yüzde 50+1 oy alınması gerekir. Bunu sağlamak için bir ittifak ortamının oluşması sistemin bir doğal sonucu.
"KAPILAR KAPALI DEĞİL"
Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır.Bu hedefe katkı sağlayacak partilere ittifak alanı açıktır. Kimseyle de ittifak protokolü henüz yapmış değiliz. MHP ile yapacağımız yüzde yüz gözüküyor. Seçime giderken bunlar netleşecek. Kapılar kapalı değil. Reel politika takip etmeleri gerekir.
Devletin bir numaralı görevi güvenliği sağlamaktır. Komisyon çalışmaları çok düzenli olarak devam ediyor. Türkiye, 2017 yılında 18 maddelik anayasa değişikliği ile yeni bir modeli hayata geçiriyor. 3 Kasım 2019 seçimlerinden sonra yürürlüğe girecek. Yeni sistemde başbakanlık olmayacak, bakanlıklarda yapılanma var. Meclis yasama faaliyeti açısından daha üstün bir konuma getiriliyor. 5 komisyon oluşturduk. Denetim mekanizmaları var. Bunları nasıl işlevsel hale getireceğiz?
Komisyonların çalışmaları nisan sonuna kadar bitirilecek. Ondan sonra kamuoyu ile paylaşacağız.
"BÜYÜK KONGREYİ SONBAHARA BIRAKMAYABİLİRİZ"
Teşkilatçılığa çok önem veren bir partiyiz. Kongre süreçlerimiz çok önemli. Kongre vesilesiyle hiçbir arkadaşımızı AK Parti ailesi dışına itmiş değiliz. Özenle yürütüyoruz. Ana kademelerin kongreleri nisanın 3. haftasına kadar sarkabilir. Büyük illerimiz var. Ondan sonra da büyük kongre süreci başlıyor. Partiler 2 yılla 3 yıl arasında kongre yapmaları zorunlu. 2 yıl dolunca olağan kongre süreci başlıyor. Biz bu sürece girmiş bulunuyoruz. Onun en son tarihi eylül 2018. Büyük bir ihtimalle bizim il kongrelerimiz bittikten sonra belki de sonbahara bırakmayabiliriz. Bunu değerlendireceğiz. Parti içi yapılanmayı bitirip seçimlere doğru yoğunluğumuzu artırmamız gerekiyor.
"ABDULLAH GÜL'ÜN ADAY OLMASINI BEKLEMİYORUM"
Tanıdığım kadarıyla Abdullah Bey Türkiye'nin çıkarlarını her şeyin önünde tutar. Ben aday olmasını beklemiyorum.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN TEKE TEK'TE AÇIKLAMALAR
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