AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basına kapalı bölüme geçildi.

Bu bölümde, AK Parti Grup Başkanlığı ve grup başkanvekillikleri için seçim yapıldı.

Buna göre, AK Parti TBMM Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi.

AK Parti grup başkanvekilliklerine ise Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan getirildi.

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Nazire'dir. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ'da tamamladı. 1986 yılında Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. 1987'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu. 1988 - 1991 yıllarında Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı "Teklif Aylık Hukuk Dergisi"nin kurucuları arasında yer aldı.

NACİ BOSTANCI KİMDİR?

2 Ağustos 1957’de Amasya’da doğdu. Baba adı Osman, anne adı Elif’tir. Akademisyen, Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde tamamladı. 1990’da doçent, 1996’da profesör oldu. Siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanında dersler verdi. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölüm başkanlığı, dekanlık görevlerinde bulundu. Değişik gazete ve dergilerde çok sayıda makalesinin yanı sıra 17 kitabı yayımlandı. 24. Dönemde Amasya Milletvekili seçildi. TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi, Türkiye – Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı oldu. Yine aynı dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevini ifa etti. TBMM Başkanvekilidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Bostancı, 2 çocuk babasıdır.