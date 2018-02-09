AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, il başkanlığı görevini bıraktı. Temurci, 3 yıllık İstanbul İl Başkanlığı sürecini anlatarak, istifa ettiğini açıkladı.
TEMURCİ NEDEN İSTİFA ETTİ?
Temurci şu açıklamalarda bulundu:
1 Kasım, hamdolsun hepimiz için çok büyük bir bayram oldu. Olağanüstü bir performans sergiledi, İstanbul teşkilatları. Ana kadememizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla onlarca proje, yüzlerce program ve faaliyetle birlikte olduk. Bu süreçte biz sadece aldığımızla devam eden bir yönetim olmak istemedik. Genç bir ekiptik, sandık esaslı çalışmayı, İstanbul'da benimsedik. Bizim için çok önemli Gönül Köprüsü Platformu'nu göreve geldikten 6 ay sonra faaliyete geçirdik. Bu çalışma artık genel merkezimiz tarafından tüm Türkiye'de, Güneydoğu'da ve Doğu'daki illerimizde uygulanan bir proje haline geldi. İlk kez bir siyasi partide sürekli eğitim diye, binlerce teşkilat mensubunu seçimlerde eğitime tabi tuttuk.
1 Kasım'dan sonra yeni bir dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bu kendi içimizde büyük bir imtihan, diğer taraftan çok daha fazla çalışmak zamanıydı. 15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın kazanmış olduğu bir zaferdir. İstanbul İl Başkanlığı'nı teslim etmedik. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetli, minnetle yadediyorum. Ben İstanbul'da 3 yılda bütün zorluklara rağmen destan yazan, en büyük destanını da 15 Temmuz'da yazan teşkilatımızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK MİTİNGİ"
Dünyanın şu ana kadar gördüğüm en büyük mitingini 7 Ağustos'ta gerçekleştiren bu teşkilat unutulmazlar arasına girdiğini düşünüyorum.
Başarı ya da başarısızlık işe kattığınız samimiyetle ve gayretinizle ilgilidir. Bizi yoktan vareden yüce mevlamız her olayda bizi farklı bir imtihana tabii tutar. Dava hukukunun korunması bu süreçlerin partimiz adına zaferler sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir.
"DÜN GECE 11'E ÇEYREK KALA GENEL MERKEZDEN ARANDIM"
Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat'tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim. Genelde çok metine bağlı konuşmam ama tavsiyelere de uyarım. Bugün metine bağlı konuşmamı istedi arkadaşlar. Ağırlıklı olarak metine bağlı kalacağım. Ama bazı duygularımı da paylaşacağım.
"GENEL BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA YENİ DÖNEM BAŞLADI"
Elbette il başkanları olarak son 3 yıl sorumlulukları itibarıyla çok ayrıcalıklı yere sahiptir. 3 yıl adeta ülke tarihinin yazıldığı dönem oldu. Bizler bu döneme şahitlik ettik. Genel başkan değişikliğinden sonra yeni dönem başladı İstanbul teşkilatları için. Bir yandan kendi içimizde büyük imtihan diğer taraftan yeni Türkiye hedefleri için hep birlikte nefisleri bir yere koyup çok daha fazla çalışmak zamanıydı.
'BÜYÜK BİR ONURLA VE İTİBARLA AYRILMANIN MUTULUĞU İÇİNDEYİM'
Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim. Tüm çalışma arkadaşlarıma, teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için bizimle döktüğü ter için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Teşkilatın her bir ferdine bizden yana haklarımız helal olsun. Zor bir dönemde 3 genel başkanla çalıştım. 3 yılı birlikte geçirdik.
SELİM TEMURCİ KİMDİR?
Selim Temurci, 1970 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İmam Hatip Lisesi'ndeki eğitimini tamamlayan Temurci, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde ekonomi üzerine tamamlayan Temurci, özel sektörde bir süre boyunca üst düzey yöneticilik yaptı.
Köprü Grubu Derneği Başkanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev alan Temurci, siyasi çalışmalarına gençlik kollarında başlamıştır. İl Başkan Yardımcılıkları da dahil olmak üzere farklı görevlerde bulunan Temurci'nin ekonomi ve siyaset konularında çok sayıda makaleleri yayımlanmıştır.
2006 – 2009 yıllarında AK Parti Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 -2012 yıllarında ise İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Temurci, 2012 -2015 yılları arasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
8 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti İstanbul 5. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına seçilen Dr.Selim Temurci evli ve 3 çocuk babasıdır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.