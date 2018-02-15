AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Aydın Şengül dönemi başlayacak. İHA'nın haberine göre, AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Bülent Delican'ın yerine AK Parti eski İzmir Milletvekili Aydın Şengül atandı.

— Mustafa ATAŞ (@mustafaatas) February 15, 2018

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama eğitimi alan evli ve üç çocuk babası Aydın Şengül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi.

Şengül, 2007-2009 yılları arasında AK Parti İzmir İl Başkanı olarak görev yapmış, 2011 yılında milletvekili olmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda da geçen hafta değişim yaşanmış ve Selim Temurci bu sözlerle istifa etmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER