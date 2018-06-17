AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılacak vatandaşların alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar ile milletvekilleri de Yenikapı'ya geldi. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de Yenikapı mitingine gelmesi dikkat çekti.

AK Parti'nin Yenikapı Meydanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi" başladı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı meydanından şunları söyledi:

"Bu ay iki bayram var. Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramı. İstanbul 15 Temmuz sonrasında Yenikapı Ruhunu başlatan şehir. İstanbul meydanları Kudüs'ün, Halep'in sesi oldu. İstanbul mazlum milletlerin umudu oldu.

Yeni bir seçime gün sayıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. Bunları yaptırmayacağız, bunları yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunların tek bir dikili ağaçları yok. Tek bir eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı? Bunlar değil mi ilk uçağı yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan. Bunların işi gücü engel olmak. Çıkmışlar, meydanlardan bol keseden atıyorlar. Ortada bir eseriniz var mı? Bir iziniz var mı? Millet neye göre size destek versin? Millet söze bakar, sözü kimin söylediğine bakar, ona göre karar verir. AK Parti'nin 15 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde izi var.

3 Kasım 2002'de 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. 15 senede Türkiye'yi 3 kat büyüttük mü? PKK'lılara, DEAŞ'a, FETÖ'cülere hak ettiği dersi verdik mi? Ülkemizi terör belasından kurtardık mı? 15 Temmuz'da meydanları doldurduk mu? FETÖ'cülere o geceyi zindan ettik mi? O gece bu bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, alçaklar hak ettikleri cezayı gördü.

Bugün FETÖ'yü, PKK'yı ağzına alamayanlar bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, destek versin. Önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda milat olacak. Bu seçim önemli bir seçim. Türkiye'nin 100'üncü yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. Seçime katılımı en iyi şekilde sağlayalım."

MİTİNGTEN NOTLAR

Mitingin gerçekleştirileceği alana konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi. Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar yerleştirildi, vinçlere hoparlörler takıldı. Alana "Büyük Türkiye Güçlü Lider İster" yazılı dev pankartla AK Parti ve Türk bayrakları da asıldı.

Güvenlik noktalarından alana girenlere AK Parti ve Türk bayraklarının yanı sıra su ve yağmurluk dağıtılıyor. Öte yandan alanda sağlık görevlileri sedyelerle beklerken, alan dışında çok sayıda ambulans hazır tutuluyor. Vatandaşların ihtiyaçları için çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet de alana kuruldu.

Miting meydanı izdiham yaşanmaması için bariyerlerle kısım kısım ayrıldı. Televizyon kanalları ve medya mensupları mitingi kendilerine ayrılan platform ve meydan içerisinden takip edecek.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile bakanlar ve milletvekili adayları katılacak.

MİTİNGE ULAŞIM

Miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, Yenikapı Mitingi Alanı'na rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımında seferler artırıldı. Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri de konuldu.

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