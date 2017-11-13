SON DAKİKA AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu İsmail Kahraman kimdir?

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bugün yeniden Meclis Başkanlığı için aday olacak. CHP'nin adayı Zekeriya Temizel, HDP'nin adayı Selma Irmak, MHP'nin adayı ise Celal Adan olarak açıklanmıştı.

Habertürk Ankara'dan Çimen Çetin'in aktardığına göre; Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın adaylık başvurusunu bugün yapması bekleniyor. Başvurular 16 Kasım'a kadar devam edecek 20 Kasım'da da seçim yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ DÜN BAŞLADI

Meclis Başkanlığı seçimi için adayların başvuru süreci dün itibarıyla başlamıştı. MHP'nin adayı da dün İstanbul Milletvekili Celal Adan olarak açıklanmıştı. CHP ve HDP'nin adayları da daha önce açıklanmış, CHP'den Zekeriya Temizel, HDP'den Selma Irmak adayı gösterilmişti.

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK?

1. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

2. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

3. TUR: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)

4. TUR: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Adalet ve Kalkınma Partisi 316

Cumhuriyet Halk Partisi 131

Halkların Demokratik Partisi 54

Milliyetçi Hareket Partisi 36

Bağımsız Milletvekili 6

Toplam 543

ak parti

Meclis Başkanı Adayı

ismail kahraman