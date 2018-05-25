Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Arena'da AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. 360 sayfalık 16 başlıktan oluşan beyannamede çok sayıda kalkınma projesi de yer aldı.

AK Parti, Ankara Arena'da 24 Haziran seçimleri için Seçim Beyannamesini açıkladı. AK Parti listelerinden aday gösterilen MHP ve BBP'li milletvekillerinin de olduğu 600 milletvekili adayı ve partililer katıldı.

"Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" vurgulu seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan, güçlü uluslararası ilişkiler ve demokraside "üst lig" hedefini vurgularken, polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 gösterge müjdesini paylaştı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde Eğitim ve Kültür, Sağlık, Savunma Sanayi, Ulaştırma, Tarım, Enerji, İçme Suyu, Çevre, Ar-Ge, e-Devlet ve Haberleşme, Bölgesel ve Kırsal Kalkınma, Kentleşme ve Sosyal Destek Projeleri başlıkları birçok proje yer aldı.

İşte AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nin tam metni

İŞTE AK PARTİ'NİN PROJELERİ

Beyannamede ilk başlığı oluşturan "Eğitim ve Kültür" alanında 11 proje yer aldı. O projeler şöyle:

- Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi

- İstanbul AKM Projesi

- Ankara AKM Konser Salonu (CSO) Projesi

- Rami Kışlası Renovasyon ve Restorasyon Projesi

- Kuleli Askeri Lisesi’nin Müze Olarak Restorasyonu ve Tanzimi Projesi

- İzmir Ege Uygarlıkları Müzesi Projesi

- Türkiye Uygarlıklar Müzesi Kompleksi Projesi

- Özel Müzeler Projesi

- Tematik Müzeler Projesi

- Dijital Arşivler Projesi

- Demokrasi ve Özgürlükler Adası Projesi

"Eğitim ve Kültür" başlığından sonra "Sağlık" alanında 4 proje yer aldı. O projeler şunlar:

- Milli Aşı Üretimi

- Yerli Plazma Ürünleri Üretilmesi Projesi

- Yerli Tıbbi Görüntüleme Cihazları Üretim Projesi

- Şehir Hastaneleri Projesi (KÖİ Modeliyle)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı "Savunma Sanayi" alanında ise birçok proje yer aldı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 24 proje şöyle:

- ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesi

- Zırhlı Araç Projeleri

- Tanksavar Savunma Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi

- Milli Gemi (MİLGEM) Projesi

- Yeni Tip Denizaltı Projesi

- Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi

- Milli Muharip Uçak Projesi

- HÜRKUŞ Uçağı Projesi

- F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Projesi

- Anka İHA Projesi

- Bayraktar İHA Projesi

- Akıncı İHA / İnsansız Savaş Uçağı Projesi

- Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi

- Genel Maksat Helikopteri Projesi

- Özgün Helikopter Projesi

- Milli Piyade Tüfeği (MPT-76)

- Mühimmat Projeler

- Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Projesi

- Hassas Güdümlü Stand-off Mühimmat (SOM) Projesi

- Bora Füze Sistemi Projesi

- Hisar Hava Savunma Füzeleri Projesi

- Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi

- Entegre Sınır Güvenlik Sistemi Projesi

- ULAK Projesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın bakanlığını yaptığı "Ulaştırma" alanında AK Parti'nin öne çıkan 66 proje şu şekilde:

- Yerli Marka Otomobil Projesi

- Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu Projesi

- Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Projesi

- Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi

- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi

- Ankara-Niğde Otoyolu Projesi

- Menemen -Çiğli-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi

- Aydın-Denizli Otoyolu Projesi

- Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi

- 2023 Perspektifinde Diğer Öncelikli Büyük Otoyol Projeleri

- Bölünmüş Yol Projeler

- Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören Ayr. Devlet Yolu

- Büyük Tünel Projeleri

- Ovit Tüneli (Rize-Erzurum, 14,7 km)

- Cizre ile Şırnak’ı birbirine bağlayan Cudi Tünelleri 1,4 km.

- Ordu Çevre Yolu Tünelleri (4 adet, 4,2 km).

- Geminbeli Tüneli (Zara-Suşehri arası, iki tüp, 4.230 m.)

- Eğribel Tüneli (Giresun-Şebinkarahisar arası, iki tüp, 6.000 m.)

- Kop Tüneli (Erzurum-Bayburt arası, iki tüp, 6.500 m.)

- Dallıkavak Tüneli (Erzurum-Rize arası, iki tüp, 3.100 m.)

- Güzeldere Tüneli (Van-Hakkari arası, iki tüp, 3.900 m.)

- Zigana Tüneli (Trabzon-Gümüşhane arası, iki tüp, 14.500 m.)

- Kırık Tüneli (İspir-Erzurum, iki tüp, 7.100 m.)

- Demirkapı Tüneli (Antalya, tek tüp, 4.950 m.)

- Kahramanmaraş Göksun- 6. Bölge Hududu Arası 4 Tünel (17.683 m.)

- Hassa Tüneli (Hatay-Kilis-Gaziantep, 4 adet tünel, 19.240 m.)

- Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi

- Kanal İstanbul Projesi

- Milli Tren Projesi

- Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu Projesi

- Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi

- Konya-Karaman-Mersin Hızlı Tren Projesi

- Marmaray Banliyö Hatlarının Modernizasyonu Projesi

- Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi

- Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Projesi

- Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi

- Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı-Halkalı Yeni Demiryolu

- Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi

- Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi

- Proje Çalışmaları Devam Eden 6 Hızlı Tren Projesi

- 106 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti Temini Projesi

- Lojistik Merkezler Projesi

- İstanbul Yeni Havalimanı Projesi

- Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi

- Rize-Artvin Havalimanı Projesi

- Bayburt-Gümüşhane Havalimanı Projesi

- Yozgat Havalimanı Projesi

- Karaman Havalimanı Projesi

- Tokat Yeni Havalimanı Projesi

- Çeşme Alaçatı Havalimanı Projesi

- Batı Antalya Havalimanı Projesi

- Filyos Limanı Projesi

- Mersin Limanı Projesi

- Çandarlı Limanı Projesi

- Haliç Kompleksi Projesi

- KOSTER Filo’sunun Yenilenmesi Projesi

- İstanbul Salı Pazarı Projesi

- İzmir Yat Limanları Projesi

- Ankara Kentiçi Ulaşım Projeleri

- ANKARAY’ın ve Metronun Uzatılması Projesi

- İzmir Kentiçi Ulaşım Projeleri

- İstanbul Kentiçi Ulaşım Projeleri

- Konya Metrosu Projesi

- Gaziray Projesi

- Erzurum ve Erzincan Tramvay Hatları

- Kayseri Anafartalar-YHT Gar Tramvay Hattı

"Tarım" alanında AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 6 proje şöyle:

- Silvan I. Merhale Projesi

- Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi

- Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi

- Aşağı Fırat 2. Merhale Projesi

- Kralkızı-Dicle Projesi

- Bozova Pompaj Sulaması

AK Parti'nin "Enerji" alanındaki 12 projesi şöyle:

- Ilısu Barajı ve HES Projesi

- Yusufeli Barajı ve HES Projesi

- Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi

- Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

- Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi

- Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi

- İl ve İlçelere Doğal Gaz İletim Projesi

- Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santralı Projesi

- Sinop Nükleer Güç Santralı Projesi

- Güneş YEKA Projesi

- Rüzgâr YEKA Projesi

- Denizüstü Rüzgâr YEKA ve Batarya Depolamalı Güneş YEKA Projeleri

"İçme Suyu" alanında AK Parti'nin 4 projesi şöyle:

- Mavi Tünel İçmesuyu Projesi

- Ankara 2. Merhale İçmesuyu Projesi Gerede Sistemi

- Büyük İstanbul İçmesuyu 3.Merhale (Melen Barajı) Projesi

- Gaziantep Düzbağ İçmesuyu Projesi

AK Parti'nin "Çevre" alanındaki 4 projesi şu şekilde:

- Ergene Havzası OSB Projeleri

- Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP)

- Katı Atık Programı (KAP)

- İstanbul’da 30 Yeşil Alan ve Beş Büyük Millet Bahçesi Projesi

"Ar-Ge" alanıda AK Parti'nin yapacağı 4 proje şöyle:

- Tematik Araştırma Laboratuvarları Projesi

- Merkezi Araştırma Laboratuvarları Projesi

- Haliç Bilim ve Teknoloji Merkezi

- Sanayide Milli Atılım, Milat 2018 Projesi

"e-Devlet ve Haberleşme" başlığı altında AK Parti'nin 13 projesi şöyle:

- e-Devlet Kapısı Projesi

- T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi

- Acil Çağrı Sistemi (112) Projesi

- Kentiçi Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Projesi

- Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi

- Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) Projesi

- Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi

- e-Belediye (Bulut Belediye) Projesi

- Muhtar Bilgi Sistemi Projesi

- Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi

- Yerli Haberleşme Uydusu: Türksat 6A

- Yeni Uydu Projelerimiz: Türksat 5A ve 5B

- Çamlıca TV-Radyo Kulesi Projesi

AK Parti'nin "Bölgesel ve Kırsal Kalkınma, Kentleşme" alanında imza atmayı taahhüt ettiği 7 proje şöyle:

- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

- Doğu Anadolu Projesi (DAP)

- Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)

- Konya Ovası Projesi (KOP)

- Kırsal Kalkınma ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)

- KIRDES Projesi

- Kentsel Dönüşüm Projeleri

"Sosyal Destek Projeleri" başlığı altında AK Parti'nin 2 projesi şöyle:

- Sosyal Destek Programı (SODES)

- Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)

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