Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek AK Parti İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı kongre için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Sinan Erdem'e gelmeye başladı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı, vatandaşlar sıkı kontroller sonrası içeri alınıyor.
Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, salonda tüm tribünler doldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona saat 14.00 itibarıyla gelmesi bekleniyor. Saat 13.00'da başlayacak kongrede salondakilere Erdoğan'ın hayatını anlatan bir film izletilecek. Salonda 30 bin kişinin olacağı belirtiliyor. Erdoğan salondaki konuşmasının öncesinde salon dışında bulunan 200 bin civarında vatandaşa seslenecek.
Kongreye vatandaşlar kadar gazeteciler de yoğun ilgi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışından 400'ün üzerinde gazeteci kongre için akredite işlemi yaptırdı. Akredite olmayan gazeteciler salona alınmazken, salona giren gazetecilere yaka kartları dağıtıldı.
Manifestonun açıklanacağı kongre için yoğun hazırlıklar yapıldı. Salonda her bir koltuğa Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağı dağıtıldı. Salonun içi 30, dışı ise 100 bin bayrakla süslendi.
MANİFESTONUN DETAYLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto merakla bekleniyor. Habertürk TV'den Murat Karataş'ın AK Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, manifestoda sadece Türkiye'ye değil, dünyaya dönük bir söylem olacak. Manifestoda yeni sistemin inşaasından bahsedilecek. Manifestonun yeni sistemin pusulası niteliğinde olacağı, Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vurgusu yapacağı belirtiliyor. Manifestoda 2023, 2053, 2071 hedefleri de anlatılacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, haftaiçinde manifesto ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarihe not düşülecek bir manifesto olacak." demişti.
VATANDAŞLARA YAĞMURLUK DAĞITILIYOR
Habertürk TV'den Duygu Kaya'nın aktardığına göre, salon dışında çok yoğun güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar 7 noktada kontrolden geçirildikten sonra x-ray cihazından geçerek alana alınıyor. Salona ulaşan tüm yollar kapatıldı. Kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlar 2 kilometre civarında bir yolu yürüyerek geliyor. İstanbul'da yağış etkkisini artırdı, polisler vatandaşları daha hızlı bir şekilde içeri almaya çalışıyor. Salon dışındaki vatandaşlara yağmurluk dağıtılıyor.
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