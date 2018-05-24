AK Parti, bugün 14.00'da aday tanıtım toplantısını gerçekleştirecek. Partinin 600 milletvekili tanıtılırken, seçim beyannamesi de duyurulacak. Toplantıya cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, BBP ve MHP'nin kurmayları da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanması bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız. Bir yeni sistem modeli ile 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin cumhurbaşkanımızı ben seçeceğim kararı ile, 2014'te ilk defa halkımız cumhurbaşkanını seçti. Keskin kuvvetler ayrılığına dayalı, güçlü hükümet, güçlü Meclis esasına dayalı olacak. Beyannamemizi yeni model ne gibi değişiklikler getiriyor, bunu anlattık. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir toplum modeli ortaya çıkıyor. Yeni toplum biçimine, sanayi biçimi yeni dijital dönüşümüne yönelik beyanname hazırlandı. Önlemler ve projeler getirdi AK Parti. 16 yıldan beri AK Parti çok şey yaptı. Şimdi, yeni bir başlangıçla 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Ana konseptimizi de 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik." dedi.

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