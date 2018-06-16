İstanbul'da yarın yapılacak AK Parti ve HDP mitinglerinde 18 bin 694 polisin görev yapacağı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanında yapılacak AK Parti mitingi ve Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilecek HDP mitingleri için geniş güvenlik önlemleri aldı.
Yenikapı Miting Alanı ve çevresinde 15 bin, Bakırköy Halk Pazarı ve çevresinde ise 3 bin emniyet personeli görevlendirildi.
İki miting alanında görev yapan 18 bin personele, 670 özel harekat polisi destek verecek. Ayrıca 24 bomba imha uzmanı, 5 polis helikopteri, 6 deniz botu, 85 TOMA ve 56 zırhlı araç ile 10’u kangal, 10’u akbaş ve 10’u kurt köpeği olmak üzere 30 özel eğitimli köpek de görev alacak.
Ayrıca, çeşitli şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde çalışan 2 bin 700 personelin, tedbirler kapsamında geçici olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevlendirildiği bildirildi.
Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi alacağı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapacağı öğrenildi.
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı alanında yarın saat 17.00'de başlayacak açık yer toplantısı sebebiyle gece saat 03.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Bu doğrultuda, İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
Alternatif güzergah olarak ise Ekrem Kurt Bulvarı ve İncirli Caddesi belirlendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.