İstanbul'da yarın yapılacak AK Parti ve HDP mitinglerinde 18 bin 694 polisin görev yapacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanında yapılacak AK Parti mitingi ve Bakırköy Halk Pazarında gerçekleştirilecek HDP mitingleri için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yenikapı Miting Alanı ve çevresinde 15 bin, Bakırköy Halk Pazarı ve çevresinde ise 3 bin emniyet personeli görevlendirildi.

İki miting alanında görev yapan 18 bin personele, 670 özel harekat polisi destek verecek. Ayrıca 24 bomba imha uzmanı, 5 polis helikopteri, 6 deniz botu, 85 TOMA ve 56 zırhlı araç ile 10’u kangal, 10’u akbaş ve 10’u kurt köpeği olmak üzere 30 özel eğitimli köpek de görev alacak.

Ayrıca, çeşitli şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinde çalışan 2 bin 700 personelin, tedbirler kapsamında geçici olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi alacağı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapacağı öğrenildi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı alanında yarın saat 17.00'de başlayacak açık yer toplantısı sebebiyle gece saat 03.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Ekrem Kurt Bulvarı ve İncirli Caddesi belirlendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER