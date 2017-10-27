İHA'nın haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sağlıktaki yıpranma payı Meclis'e geliyor" dedi.



BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sağlık çalışanlarının yıpranma payına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Yıpranma payı, emekli maaşları düşük. Bunu düzeltme için gayretimiz var. Mali konular olduğu için bütçe süreci içinde inşallah bunu çözeriz, ben bu gayret içindeyim." demişti.

Sağlığın da kendi içinde çok zor olan ve daha az yıpratan bölümler bulunduğunu belirten Demircan, bazı görüşlere göre bunların ayrı ayrı değerlendirilmesi, bazılarının ise bunun bir takım oyunu olarak birlikte ele alınması gerektiği şeklinde olduğunu söylemişti. Bu konudaki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Demircan, "İnşallah bu müjdeyi vereceğiz ama olgunlaşmadığı için şimdiden bir şey diyemiyorum. Ama bu çalışmamız var, olan bu, ciddi bir şekilde sürüyor. Başardığımızda paylaşacağız." diye konuşmuştu.

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