AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. 'Terör belasından kurtulmamız lazım. Sorunlarımızı kardeşlik içinde çözmeliyiz' diyen Eker, “Bu mümkündür. Kavga etmeden de, kurşun sıkmadan da mayın yerleştirmeden de, bomba atmadan da yapabiliriz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette Eker'e, Tarım Gıda ve Hayvancılık eski Bakanı Kudbettin Arzu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kurum müdürleri, il teşkilat üyeleri de eşlik etti. İlk olarak Kulp ilçesine giden Eker ve beraberindekiler ilçe girişinde kalabalık bir grup tarafından karşılandıktan sonra konvoy şeklinde ilçeye giriş yaptı.



"ONLARIN DAYATTIKLARI, İSTEDİKLERİ KÜRTLERİN İSTEDİKLERİ DEĞİL"

Esnaf ziyaretinin ardında Eker, ilçe milli eğitim Müdürlüğü konferans salonunda muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Eker, terör örgütünün taleplerinin Kürtlerin talepleri olmadığını vurguladı. Eker, "Pasur çok sıkıntılar çekti. Çok göz yaşı döktü. Bu bölgeden birçok insan göç etmek zorunda kaldı. İstanbul’a, diğer büyükşehirlere, Antalya’ya, Adana’ya, Akdeniz’e, birçok yere, Diyarbakır’ın başka ilçelerine, Bismil’de de çok var. Hepsi sıkıntılardan kaçıp, gittiler. Köyleri yakıldı, eziyetler çektiler. Biz bu yaraları beraber saracağız. Derdimize birlikte derman süreceğiz. Biz her şeyi yapıyoruz, her şeyi yapabiliriz, burayı kalkındırmak için her imkan olabilir, mümkün. Ama şu terör belasından bizim kurtulmamız lazım. Çünkü onlar hayat için değil ölüm için çalışıyorlar. Biz diyoruz ki hayat olsun. İnsanlar ölmesin, gencecik çocuklar ölmesin, öldürülmesin. Anneler ağlamasın. Sorunlarımızı kardeşlik içinde çözelim. Bu mümkündür. Kavga etmeden de, kurşun sıkmadan da mayın yerleştirmeden de, bomba atmadan da yapabiliriz. Bu mümkün. Onlar da diyorlar ki hayır ölüm, gözyaşı, her Kürt evinden bir cenaze çıksın. Çünkü arkada iplerinin bağlı bulunduğu yerler öyle söylüyor. PKK terör örgütünün talepleri Kürtlerin talepleri değildir. Onların dayattıkları, istedikleri Kürtlerin istedikleri değil. Kürtler huzur içinde yaşamak istiyor, başı dik, alnı açık bir şekilde kendi kimliklerini taşıyıp, anadillerini konuşup, bunu geliştirip Kürt dilini, Kürt kültürünü yaşatıp bunu geliştirilmesini istiyorlar. Barış ve huzur içerisinde, demokrasi içerisinde gelişmek, kalkınmak, büyümek istiyorlar. Genç çocukları işsiz kalsın istemiyorlar. İstihdam istiyorlar. Üretim istiyorlar. Refah istiyorlar. Zenginlik istiyorlar. Kürtler bunları istiyor. Ama bu terör örgütünün isteği hiçbirisi bunlardan birisi değil” dedi.



"LİCE'Yİ YAKANLARIN HESABINI BUGÜN AK PARTİ SORUYOR"

İHA'nın aktardığına göre; Kulp kaymakamlık binasını ziyaret eden Eker ve beraberindekiler daha sonra Lice ilçesine geçti. Lice AK Parti ilçe binasında partililere seslenen Eker, daha sonra ilçe gençlik merkezinde muhtarlarla yapılan toplantıya katıldı. AK Parti'nin 1993 yılında Lice'nin yakılmasıyla ilgili sorumlular hakkında hesap sorduğunu ifade eden Eker, “1993 yılında Lice'ye yapılanları biz unutmadık. Lice'de dumanlar yükselirken, zamanın hükümeti ortağı Deniz Baykal, bir astsubay tarafından Lice'ye dahi sokulmamış. O günlerin hesabını AK Parti olarak soruyoruz. Dava açıldı, şuanda onlar bugün yargılanıyor. Yani Lice'yi yakanların hesabını bugün AK Parti soruyor. Barıştan ve kardeşlikten yana olduk. Biz kimsenin bu topraklarda kimseye zulüm etmesine rıza göstermedik. Görmezden de gelmedik. 1993 yılında siyaset yapanlar farklı adlar altında bugün ortalıkta dolanıyor, gelip sizlerden oy istiyorlar. Ama Lice’yi yakanlardan ancak AK Parti hesabı sorabildi. Onlar Lice’yi yaktılar veya Lice’ye zulüm ettiler veya Lice’ye zulüm yapılmasına rıza gösterdiler, sessiz kaldılar, AK Parti de Lice’nin hakkına sahip çıktı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından esnaf ziyareti yapan Eker, ilçeden ayrıldı.

