24 Haziran seçimleri geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçilirken, AK Parti, MHP ve BBP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı da seçimden zaferle ayrıldı. Meclis'te en çok sandalyeyi elde eden AK Parti tek başına yeterli çoğunlu elde edemedi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kabine nasıl şekillenecek? Meclis'te kabine için istifalar olacak mı? AK Parti Sözcüsü Ünal TRT Haber'den Aysun Torun'un konuğu oldu.

Ünal soruları yanıtladı. İşte AK Parti Sözcüsü'nün açıklamaları:

Erdoğan ile AK Parti arasındaki oy farkı - "Liderle parti arasında her zaman 4 ile 8 puan arasında fark olur. Bu 2002'de de böyleydi. Bunu biliyorduk. Cumhurbaşkanımızın fazla alacağını biliyorduk. Liderlerin potansiyeli ile siyasi partilerin potansiyeli arasında her zaman fark olmuştur. Bizim şuna odaklanmamız gerekiyor. Yüzde 88 katılımın olduğu bir parlamentoya sahibiz. Demokrasinin güzelliği milletin taksimatına saygı duymak. Artık siyaset tam anlamı ile Türkiye'de hakim olmuştur. Bundan sonra siyasette sorunlar, sıkıntılar olabilir. Bundan sonra millet iradesinin üzerinde vesayet olmayacaktır. 15 Temmuz ile hesap ve devamı niteliğinde yapılanlar millet tarafından artık bitirilmiştir."

Muharrem İnce'nin açıklamaları - "Muharrem İnce'nin söyledikleri demokrasi açısından önemlidir. Muharrem İnce 'Milletin sandıkta verdiği cevap önemlidir.' dedi. Öte yandan CHP sözcüsü çıkıyor 'Seçim ikinci tura kaldı' diye açıklama yapıyor. Milletin iradesine saygı duyulduğunda demokrasi güzeldir. İnce çıktı dedi ki, 'Siyasi görüşüm şu. Yenilmedim demek ile yenilmemiş olmazsınız. Milletin kararı önemlidir' dedi. İşte bu önemli."

Güneydoğu'daki oyların artışı - "AK Parti'yi tabi ki Erdoğan'sız düşünemeyiz. Benim Kahramanmaraş'ta insanlarla kurduğum ilişki liderim üzerinden kurduğum bir ilişki. Onunla yol yürüdüğüm ve yol arkadaşlarımla yürüdüğüm için seçmen nezdinde bir kıymeti var. Güneydoğu'da biz oylarımızı artırdık. HDP oy kaybetmeye başladı. Hakkari'den vekil çıkardık. İnsanlar silahı, terörü çıkış yolu görmüyorlar. İnsanlar siyaseti çözüm görüyor. İnsanlar 7 Haziran'da HDP'ye oy verdiler. Ama HDP Kandil ile hareket etti. PKK, o oyu bile sahiplendi. Malesef HDP'li siyasetçiler iradelerini Kandil'deki teröristlere iade ettiler. Çukurlar, hendekler, yıılan evler... Devlet bunları yaptı, huzur ve güven getirdi. İnsanlar gece geç saatlere kadar güvenli bir şekilde ışıl ışıl gezebiliyorlar. Bu şunu gösterdi, bizim huzur ve neşe içinde bir arada yaşamamız gerekli."

HDP'nin barajı geçmesi - "HDP'nin barajı aşması metropolden aldığı oylarla oldu. CHP'nin, HDP'nin barajı geçmesi için verdiği destek ve mesaj. Her 4 aileden birinin HDP'ye oy vermesi için çaba göstermesi de CHP'de sorun yarattı. CHP'nin HDP'ye desteğini çok net gördük. Önemli olan şu. Demokrasi kazandı, siyaset kazandı. Oynanan oyunlar bertaraf edildi. Dünyadan gelen yankılara bakınca son derece olumlu sonuçları görüyoruz. Milletin kararına herkes saygılı bir tutum içinde. Milletin, Cumhuriyetin kazanımlarını muafaza edeceksek en önemlisi demokrasidir. Türkiye'nin 1877'den beri bir demokrasi kültürü var. Biz seçim kültürünü bir takım hesaplar ve hırslar ile tahrip etmemeliyiz. 24 Haziran öncesi oluşturulan sandıklara şöyle yapılacak, yok nokta, yok virgüldü... Bunlar kurumların meşruiyetine zarar veriyor. Recep Tayyip Erdoğan Pınarhisar Cezaevine gönderilirken, 'Ben devletime küsmem' dedi. Neden? Devletin meşruiyeti zarar görürse birliği, dirliği temin edemezsin. Sen devletin ajansına, televizyonuna, seçim kuruluna saldırıyorsun. Eleştrmek başka, saldırmak, zarar vermek, yaralamak başka. Millet bu seçimde dedi ki; 'Siz benim kararıma saygı duyacaksınız!' Türkiye de en şeffaf seçimler yapılıyor. Altını çiziyoruz. 180 bin sandıkta 600 bin görevlimiz var diyor CHP, ne güzel. Oy verme işlemi tüm siyasi parti temsilcileri önünde yapılıyor, oylar herkesin gözü önünde sayılıyor. Islak imzalı tutanakları herkes alıyor. TRT de, AA da, CHP de, MHP de alıyor. Neden sonuçları itibarsızlaştırıyorsun? Neden ülkenin demokrasisine zarar veriyorsun? Muharrem İnce'nin ki demokratik bir tavır."

MHP'nin oyları - "MHP Kasım'daki oyunu revize etti. Cumhur İttifakı'nın masa başı bir ittifak olmadığını görüyorsunuz. Bir takım pazarlıklar sonucu ortaya çıkmadı. Yok AK Parti'nin oyları MHP'ye, MHP'nin ki AK Parti'ye akıyor. Nitekim iki parti de kendi oylarını aldı. Bunu seçmen takdir etti."

Kabinede MHP'liler olacak mı? - "Biz hiçbir zaman bir pazarlık içinde olmadık. BBP ve MHP de olmadı. Biz milletin bekasını düşündük. Türkiye büyük bir saldırı altındaydı. Seçimden önceki bir hafta bunu net şekilde hissettik. Kaos olması yönünde inanılmaz bir saldırı yaşandı. 15 Temmuz'dan sonra bir terör çemberi kurmak istediler Güneydoğu'da, bertaraf ettik. Kredi notunun düşürülmesi... En çok büyüyen ülkelerden olmuşsunuz. Notunuz düşürülmüş. Bunlar bitti artık. MHP, BBP ve AK Parti bunları konuşmadı. Bundan sonra da bunları konuşmak söz konusu değil. Bundan spnra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçecek. 15 Temmuz'da kesin sonuçlar yayınlanacak. Yayınlandıktan sonraki 3'üncü gün vekiller toplanacak. Cumhurbaşkanı yemin edecek. Meclis Başkanlığı adaylık başvuru süreci başlayacak. Kaçıncı turda Meclis Başkanı seçilir. Cumhur İttifakı hiçbir zaman seçim ittifakıolmadı. Millet aklının ittifakı oldu. Seçim bitti, Cumhur İttifakı bitti yok. Devam ediyor. Bu milletin ortak mutabakatının ortak sonucunu konuşuyoruz."

Kabine nasıl şekillenecek? - "Cumhurbaşkanımız hem TRT'de, hem de ATV'de yaptığı 2 programda yeni süreci çok uzun şekilde anlattı. Yeni sistem son derce esnek ve net. Sorun çözme ve karar verme mekanizmaları çok iyi bir sisteme geçiyoruz. Geçmişte bir Bakan belirlenirken siyasal dengeler gözetiliyordu. İl dengesi bile gözetiliyordu. Ama Bakanlık dediğiniz şey çok yüksek bir yönetim becerisi, risk alma, riski yönetmeyi gerektiriyor. Siyasi ve il dengelerinden ziyade o bakanlığı 2023, 2053, 2071 hedefleri önemli. Yeni sistemde bürokrasi risk alıyor. Gelecek cumhurbaşkanı ile gidecek çünkü. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri, trendleri bilenler daha çok bakan olacak. Bir CEO gibi. Şimdi ben grup başkanvekilliği, Turizm Bakanlığı yaptım. Ama ben bir siyasetçiyim. Spordan olabilir, yurtdışından olabilir. İşin güzel tarafı şu; siyasal dengelerin ve il dengelerinin dışında yönetim organizasyonu şeklinde oluşacak. Diğer partilerden de olabilir mi? Cumhurbaşkanımızın takdiri."

Erdoğan'ın balkon konuşması - "Genel Merkez sandık tutanakları alınana kadar bölgelerimizden ayrılmamızı söyledi. 00.00 gibi genel merkeze geldik. Bakanlarımız orada yoktuk, Genel Başkan Yardımcılarımız yoktu. Biz de dedik ki, onlar yokken biz de çıkmayalım. Güzel de oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı. Daha önce AK Parti Genel Başkanı olarak seçime giriyordu. AK Parti'nin Genel Başkanı olduğu için hepimiz balkona çıkıyorduk. Şimdi Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak balkona çıktı. Biz de arkadaşlar olmadığı için çıkmadık."

Muharrem İnce CHP'nin Genel Başkanı olur mu? - "Bu onların iç meselesi değerlendirme yapmam doğru olmaz. Görünen o ki, İnce'nin partisinin çok üzerinde oy alması Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tartışmalı hale getirmiştir. Liderler partilerinn üzerinde oy alabilir. Kılıçdaroğlu aday olarak bu oyu alsaydı, liderliğini tescillerdi. Muharrem İnce seçimden önce de, 'CHP'nin Genel Başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır' demişti. Kılıçdaroğlu aday olmadı. Siyaseten Genel Başkanın aday olması, siyaseten partisinin de onu desteklemesi gerekiyor. İnce'nin kendi söylediği gibi, 41 yıl sonra psikolojik yüzde 30 barajını aşarak CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nun sahada oluşturamadığı rüzgarı Muharrem İnce oluşturdu. Bu şu anlama geliyor; Türk siyasetinin önemli bir aktör kazandığı anlamına geliyor."

Bedelli askerlik konusu - "İlk icraatlardan birinin bedelli askerlik olacağını Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yeni hükümetini açıkladıktan sonra bunları da görürüz. Ekim'den önce olur mu? Bunu bilemem. Çok hassas bir konu. Ben bedelli konusunda hassas ve dikkatli davranıyorum. Ne dense yanlış anlaşılıyor."

OHAL konusu - "MGK'nın tavsiye kararı ile, Meclis'te alındı. Bundan sonraki süreç bir yemin törenleri yapılsın. Cumhurbaşkanımız kabinesini oluştursun. Bunlar şekillenir."