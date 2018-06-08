AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği açıklamasında Adile Naşit ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Mahir Ünal, "Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu." demişti.
Kahramanmaraş'ta vergi müfettişleriyle gerçekleştirdiği sahur buluşmasında, "Muhalefetin eski Türkiye vaadinde bulunduğunu söyleyerek eleştiren Ünal, "Bu adamlar bize eski Türkiye'yi vadediyor. Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye'ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye'ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye'ydi. Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi. Biz Ferdi Tayfur dinlerdik, Orhan Gencebay dinlerdik. Niye? Çünkü acılarımız vardı. Arabesk niye vardı? Çünkü bizim çok acılarımız vardı. Bir ara hatırlıyor musunuz devlet 'acısız arabesk' diye Hakkı Bulut'a bir şey yaptırmaya kalkıştı. Eğer toplumda acı varsa, müziği o acı şekillendirir. Bugün niye arabesk yok? Bugün diyoruz ki 'pop müzik'. Pop müzik var, çünkü artık acıyı karşılık hale getirecek bir müzik türü kalmadı. Hatta o yılların filmlerine bakın. O yılların filmleri nasıl filmlerdi? İşte minibüsçülerin, kamyoncuların ya da fakir oğlan zengin kız, zengin kız fakir oğlan. Ama bugünkü dizilere, filmlere bakın, bugün dizilerde, filmlerde öyle acılar yok." dedi.
Ünal'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Ünal, NTV'de gündem olan sözlerine açıklık getirdi.
Ünal şu şekilde konuştu:
"Hepimiz Adile Naşit'in uykudan öncesi, Hababam Sınıfı'ndaki samimiyeti ile umut vaat edişiyle büyüdük. Benim, 'kuzucuklarım' diyen Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü? Anlattığım şey şu; orada Adile Naşit'i belirteç olarak kullanıyorum. O Türkiye, yeni doğan çocukların hastanede rehin alındığı, yokluğun olduğu bir dönemdi. Benim demek istediğim, bize bu Türkiye'yi Adile Naşit üzerinden anlatmayın. Barış Manço, Cem Karaca üzerinden sığındığımız acılardan o günü anlatmayın. Söylediğim bu. Bunu son derece düşmanca yerlere çekerek kullandılar. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptım, benim sanata ve sanatçıya bakış açım farklıdır. Maksadınız bağcıyı dövmek, üzüm yemek değil. Bu bir yanlış anlaşılma değil, kasıtlı yapıldı."
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