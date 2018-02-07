AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Ankara'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu 25 yaşındaki Zerdeşt Miroğlu, hayatını kaybetti. Geçen cuma sabahı kalbi duran ve müdahale edilen Zerdeşt Miroğlu, 3.5 aydır hastanede tedavi görüyordu.

MİDYAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi babası Orhan Miroğlu'nun doğduğu Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyünde toprağa verildi. Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Miroğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zeromun kalbi, yaşadığı acılara daha fazla dayanamadı ve bu sabah sustu. Hayatın anlamını ondan öğrendik. Zeromu, mutlu zamanlarındaki bu fotoğrafla uğurluyoruz. Kalbinde Zerdeşt sevgisiyle ve hatıralarıyla yaşayacak olan herkesin başı sağolsun.." ifadelerini kullandı.

— ORHAN MİROĞLU (@OrhanMiroglu) February 7, 2018

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, hastaneye gelerek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ile hastane içerisinde görüşen ve başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, "Parlamentomuzun en değerli milletvekillerinden birisi Sayın Miroğlu oğlunu kaybetti. Allah kimseye evlat acısı vermesin. En zor acılardan birisidir. Kendisine ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik Allah rahmet eylesin" dedi.

BOZDAĞ VE KAYA DA TAZİYE ZİYARETİNE GELDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı diledi. Miroğlu ile görüşen Bozdağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Bugün Mardin Milletvekilimiz Sayın Orhan Miroğlu'nun değerli evladı hastanede tedavi görürken hakkın rahmetine kavuştu. Biz rahmetliye Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sayın milletvekilimize ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hastaneye gelerek acılı aileye başsağlığı ve taziye dileğinde bulundu.

Acılı Miroğlu ailesi’ni vefat haberinin ardından hastanede çok sayıda milletvekili ve sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleri ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

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