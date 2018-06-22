Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Temel ağabeyi dinledikçe içim sızlıyor. Birlikte ağladığımız, birlikte güldüklerimizin, başkasının çanağına oy taşımasını hayretler içinde izliyorum" dedi.
Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nin bir düğün salonunda düzenlediği etkinlikte konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sözlerine, "Şerlerin tümü bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef seçti. Zira, tesbihin imamesi o." diyerek başladı.
Özhaseki, Türkiye'nin başına bir felaket gelmesi halinde, mazlumların ve Müslümanların hakkını savunacak, mazlumların sesi olacak bir millet kalmayacağını söyledi.
Özhaseki, "PKK belası, 1970'li yıllarda Biji Azadi diye başladı. Sonra bu bölücüleri, şirretlik yapanları, katiller sürücüsünü bazıları çicek çocuklar gibi göstermeye başladı. 40-50 yıl önce faaliyete başlayanlar, bu milletin başına çorap örmek istedi. 2 kara oğlana İstiklal Marşı söyletip tüylerimizi diken diken ettirenler, milli duygularımızdan faydalananlar tüm liderleri kafaya aldılar. Kimse kimseyi kandırmasın, bunlar milleti kafaya almak için kurulmuş bir örgüt. 15 Temmuz'da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bunların İslami olmayan, ABD'nin kucağına oturduğu bir örgüt olduğu ve ülkemizi bölmek istediği görüldü. PKK'yi Kürtçülük, FETÖ'ye Müslümancılık yaptıranlar, Türkiye'ye diz çöktürmek, eski haline döndürmek istediler. Liderimizin cesareti, milletin desteğiyle bunu yapamadılar. MHP ve BBP bunu gördü. Bunun ülkemizin bekası, istiklali ve istikbaline yönelik olduğunu gördüler. Ülkemizin geleceği için ittifak ettiler. Karşıdaki tablo ise ürkütücü. Beş benzemez bir araya geldi. Tek söyledikleri diz çöktüreceğiz, yıkacağız, yaptırmayacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. Her gün cuma namazı kılmaktan söz edenler çıktı. Allah hidayete erdirsin. Erdiyse yanımıza getirsin. İnancımıza savaş açanlar, şimdi bakıyorum mağdur ve masum edebiyatı yapıyor. Katiller masum, ölenler zalim oldu. Bu nasıl mantık." diye konuştu.
"TEMEL AĞABEYİ ANLAYAMIYORUM"
Bakan Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı içinde yer alan ve CHP ile aynı listeyi paylaşan Saadet Partisi'ni ve lideri Temel Karamollaoğlu'nu anlayamadığını söyleyerek, "Temel ağabeyin konuşmalarını dinledikçe, adeta içim sızlıyor. Aynı konuda yıllarca mücadele ettiğimiz, birlikte ağladığımız, birlikte güldüğümüz Temel ağabey nasıl olur da bunların çanağına oy taşıyor Hayretler içinde izliyorum. Telefonla arayıp konuşmak istiyorum ama birbirimizle laflarımız karşılaşır, acaba kırılır mıyız diye vazgeçiyorum" dedi.
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