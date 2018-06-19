AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Şentop, Habertürk TV'nin konuğu oldu. Şentop, Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı. Şentop, AK Parti'de 310 vekil ve üzeri olursa bazı milletvekillerinin bakanlık için istifa edebileceğini söyledi. Şentop, yeterli çoğunluk olmaz bakanların dışarıdan olacağına vurgu yaptı. Şentop, Meclis'te çoğunluk sağlanamazsa da erken seçimin son çare olduğunu belirterek, "eni sistemde kolayca seçime gidebilmek mümkün değil. 7 Haziran'da 45 günde hükümet kurulamazsa seçime gidiliyor. Yeni sistemde bunun bir maliyeti var. Meclis'ten çoğunluk çıkmadı diyelim, cumhurbaşkanı seçime gidelim dedi, bir hakkı gidiyor.Cumhurbaşkanı'na hükümet ile ilgili düzenlemeler yapabilme yetkisi getirdik. Sistemi kilitlememek için geçici bütçe ile devam edilebilir. Burada b, c planından bahsettik. Meclis, Cumhurbaşkanı'nı çalıştırmayacağız husumetine dönüştürmezse sistem yürüyebilir." diye konuştu.
Şentop'un açıklamaları şöyle:
"16 yıl, Türkiye'nin 50 yıllık bir vesayet döneminin mücadelesiyle geçti. Bu seçimi geçtikten sonra Türkiye'nin daha normalleşeceğini düşünüyorum. Yüzde 52, 48 gibi değil, daha geniş yelpazede bir kırılma olacağını bekliyorum."
B ve C planı var sözleri - "Ben öyle bir şey demedim. Yeni sistemde kolayca seçime gidebilmek mümkün değil. 7 Haziran'da 45 günde hükümet kurulamazsa seçime gidiliyor. Yeni sistemde bunun bir maliyeti var. Meclis'ten çoğunluk çıkmadı diyelim, cumhurbaşkanı seçime gidelim dedi, bir hakkı gidiyor. Geriye bir defa seçilme hakkı kalıyor. Büyük bir maliyet yükledik seçimi yenilemek için. 7 Haziran'da olduğu gibi cumhurbaşkanı böyle karar alabilir demek yanlış. Meclis de, Cumhurbaşkanı da yenileyebiliyor ama bu son çare. Cumhurbaşkanı'na hükümet ile ilgili düzenlemeler yapabilme yetkisi getirdik. Sistemi kilitlememek için geçici bütçe ile devam edilebilir. Burada b, c planından bahsettik. Meclis, Cumhurbaşkanı'nı çalıştırmayacağız husumetine dönüştürmezse sistem yürüyebilir. Kuruluş dönemi 24 Haziran sonrası. Cumhurbaşkanının çoğunluğunun olması elzem. Millette de bunu görüyorum."
Milletvekilleri istifa ederek bakan olur mu? - "Bakan sayısı 15 civarında olacaktır. Meclis'ten bir vekili feragat etmek bir eksiklik demektir. Böyle bir şey olması için yeterli sayının üzerinde vekil gerekir. Ben 310 vekil bekliyorum. AK Partili 310 vekil olursa 1, 2 arkadaşa teklif edilebilir. Yoksa dışarıdan bakanlar olacaktır."
Tüzük düzenlemesi - "Yeni bir içtüzük lazım. Sıfırdan içtüzük yapılması daha doğru olur. Olmazsa yeni sisteme göre düzenlenmesi gerekir. Meclis'in Temmuz ayında tatile girmemesi, çalışması lazım."
OHAL konusu - "OHAL KHK'ları önemliydi. Aylardır OHAL KHK'sı aylardır çıkmıyor. Vatandaşın hayatına yansıyan bir durum olmadı. Artık yavaş yavaş normale dönmeye başladı."
Demirtaş'ın adaylığı - "Kesinleşmediği için davası milletvekili adayı da olabiliyor, cumhurbaşkanı adayı da. Bu durumu değerlendirebilmek lazım. Bir tutuklu cumhurbaşkanı adayı olunca serbest mi bırakılacak? Bazı ünlüler 100 bin imza ile serbest kalır o zaman. Daha doğru zeminde bakmak lazım."
Af konusu - "Bu konunun iki boyutu var. Bazı insanlara umut veriyor, bazılarını üzüyor. Çok kamuoyu önünde konuşmamak gerekiyor. Bir mahkum olan kişilerin zarar verdiği kişilerin aileleri var, bir de mahkumların ailesi var. İki taraftan da bakmak lazım"
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