AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Turan, Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini belirtti. Eski sisteme dönüşün siayset felsefesine aykırı olduğunu dile getirdi.

AK Partili Turan'ın açıklamaları şöyle:

Millet İttifakı'nın parlamanter sisteme dönüş vaadini değerlendiren Turan, "Asla ikinci tura kalmayacak. Halkımız neyin ne olduğunu görmüş. İkinci tur ihtimalinin olacağını düşünmüyorum. Konu ilk turda kapanacaktır. Bu millet aldığı hakkı geri vermez. Yüzde 52'ye yakın oy ile bu konuyu kapattık. Daha hızlı karar alınacak bir sistemden bahsediyoruz. Bunun başa döndürülmesi dünyanın siyaset felsefesine aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmanın imkan dahilinde olmadığı kanaatindeyim. Kanaatim odur ki, İnce kazanması durumunda bunu asla konuşmayacaktır. Bu kadar samimi olsalar önce 6 ay, sonra 2 yıl içinde demezlerdi. Akşener başkanlık şansı olmadığını görünce, Kılıçdaroğlu ile nasıl bir yol çizeriz onu düşünüyor. Yeni dönemde Meclis çoğunluğu ile ne yapabilirizi tartışıyorsanız, bu yenilgiyi kabul etmektir. Bitmiş Meclis kavgası yapıyorlardı, şimdi nasıl Meclis'te güçlü oluruzu tartışıyorlar." dedi.

Bahçeli'nin af önerisine değinen Turan, "MHP ile AK Parti farklı tüzel kişiliklerin olduğu partiler. İki partinin bu konuya farklı yaklaştıklarını gördük. AK Parti'nin en üst yetkilileri buna ihtiyaç yok dediler. Bunlar seçimden bittikten sonra tartışılması gereken konulardır." diye konuştu.

Kandile operasyon mu geliyor sorusuna yanıt veren Turan, "Türkiye terör stratejisinde çok büyük kararlılık ortaya koydu. Türkiye artık eski Türkiye değil. Kandil ya da başka yer terör neredeyse Türkiye'nin adım atma yetkisi var. Afrin'de bunu gösterdik. Türkiye en iyi zamanlama ile bu adımı atacaktır. Siyasi irade ile birlikte güvenlik güçlerimizin mücadelesi takdire şayan. Kandile ihtiyaç varsa yapılır, ki var." dedi.

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