AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaretinde, Türkiye'nin badireler atlatarak bugünlere geldiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine "Siz faize teslim oldunuz", "Siz tefecisiniz" dediğini aktardı.

Tefeciliğin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu zamanda yapıldığını, hastanelere girerken bile galoş satıldığını anlatan Ünal, çırağa dükkan bırakılmayacağını, acemi siyasetçiye de ülkenin emanet edilmeyeceğini vurguladı.

Mahir Ünal, 16 yıllık birikimi ve deneyimiyle Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük ustayla yola devam edeceklerini bildirdi.

"KANDİL'E YÖNELİRSİN, 'BU BİR SEÇİM YATIRIMI' DER

"Kandil'e yönelirsin 'Bu bir seçim yatırımı' der"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kandil'e yönelik operasyonuyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da huzur ortamının oluştuğunu ifade eden Ünal, "Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok." diye konuştu.

Mahir Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı halledince hemen nereye döndük? Irak'a döndük. Çünkü terör kaynağında kurutmak için. Şimdi Afrin'e gidersin ana muhalefet 'Afrin'e' girme der. Kandil'e yönelirsin 'Bu bir seçim yatırımı' der. 'Amerika'dan bir yetkili beni aradı' diyor bana 'Sizinkiler bu FETÖ ile ilgili iade talebini yapmadılar. Biz de diyoruz ki gelin evrakları inceleyelim. Bu kadar açık ve samimiyiz. Evrakları incelemeye iki CHP'li gidiyor. Daha evrakları incelemeye gittiği gün CHP Grup Başkanvekili açıklama yapıyor 'Evraklar Sayın İnce ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu doğrular nitelikte. 'Siz kiminle berabersiniz. Allah aşkına bunlara ülke emanet edilir mi?"

Yeri geldiğinde terör örgütü FETÖ ile yeri geldiğinde PKK ile yeri geldiğinde kim olduğu belli olmayan bir Amerikalı ile aynı düşünen insanlara ülkenin nasıl teslim edileceğini soran Ünal, kızgınlıklar ve kırgınlıkların olabileceğine işaret ederek, "Türkiye söz konusu olduğunda biz kişisel düşünemeyiz." dedi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu da ziyaretinden dolayı Ünal'a teşekkür etti.

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