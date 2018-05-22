FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da terör estiren helikopter pilotlarının yargılandığı 151 sanıklı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, bazı eski kuvvet komutanları ve MİT personelinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumun davaya müdahil olma talebi kabul edildi.

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