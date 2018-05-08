Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, PÜİS olarak piyasaları izlediklerini ve fiyat oluşumlarında bir değişiklik görmediklerini aktardı.

Akaryakıt fiyatlarının yalnızca dolar kuru veya petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmediğini belirten Okumuş, "Şu anda hiç bir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var. Sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Okumuş, geçmişte petrol fiyatı ve dolar kuru düşerken benzin fiyatında artışa gidilebildiğini hatırlatarak, "Petrol ve dolar kuru düşerken benzine 13 kuruş zam geldiğini gördük. Bu ABD'deki petrol kuyu sayısının ve benzin stoklarının artması azalmasıyla ilgili birşey. Sektörde çok fazla ahkam kesen var. Biz sektörde 5 iş günü programını takip ediyoruz. Bu program dahilinde, petrol fiyatı, dolar kuru ve dünyadaki petrol piyasalarındaki değişimlerle ilgili yansımaları izliyoruz. Akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini bu veriler kapsamında ele alıyoruz. Dolayısıyla akaryakıt zammı geri çekildi diye birşey de yok. Zam gelmedi ki geri çekilsin." değerlendirmesinde bulundu.