Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Habertürk TV'den Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı. Akdağ, CHP'nin eğitim sistemi vaadini eleştirdi, AYM başvurusunun seçim yenilgisine bahane olduğunu öne sürdü.
Recep Akdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
CHP'nin eğitim sistemi vaadi - "İş seçimlere gelince bunlardan dindarı yok. Uygulamada öyle değil. Ben Bozdağ'dan daha da ileri gidiyorum, bu sistem imam hatiplerin orta kısmını kapatmak demek. 4+4+4'ün kaldırılması imam hatiplerin kaldırılmasıdır. Millet bunun cevabını sandıkta verir."
İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebiyle ilgili iddiaları - "Sayın İnce, ABD'nin sesi gibi konuşuyor, çok ayıp ediyor. ABD, El-Kaide'nin liderini Pakistan'da öldürdü, usulüne göre istedi mi? İnce'nin söylemleri sosyal demokratlığa falan yakışmıyor."
Muhalefetin OHAL'in kaldırılması talebi- "OHAL'i kaldıracağız diyorlar, bunu Sayın Akşener de söylüyor. Türkiye'de OHAL'in kaldırılmasını DEAŞ, PKK, FETÖ istiyor. Bu örgütleri besleyen, Türkiye'ye bela eden bazı devletler OHAL'in kaldırılmasını istiyor.
OHAL'i Fransa, ABD uygulayınca iyi, Türkiye uygulayınca kötü. Türkiye'de terörün devam etmesini isteyenler var. Biz terörün artık başını kaldıramayacağına inandığımızda OHAL'i kaldırırız."
OHAL'in ekonomiye etkisi - "Sayın Şimşek Londra'dan döndü. Ben de ondan kısa bir süre önce Brüksel'e gitmiştim. Orada bir banka benimle görüşmek istedi, ısrarla 'yatırım getirmek istiyoruz' dedi. OHAL'in yatırımları azalttığına inanmıyorum. OHAL ile seçime gidilir mi? Evet gidilir. Sandıklar için tek risk vardır. Terör örgütleri. Vatandaşlara baskı kuruyorlar. Buradan AK Parti'ye oy giderse çocuklarınızı dağa alırız diyorlardı. Şimdi köye falan inemiyorlar."
CHP'nin sandık güvenliği ile ilgili AYM başvurusu - "CHP şimdiden yenilgiye bahane arıyor. Türkiye'de seçimler birçok Avrupa ülkesinde olmadığı kadar demokratik yapılıyor. Biz hangi seçimde sandıkla ilgili sıkıntı yaşadık. Sistemlerimiz mükemmel. Her parti temsilcileri sandık başında yer alıyor. Yenilgiye o kadar alıştılar ki, şimdiden bahane hazırlamaları lazım."
Suriyelilerin oy kullanacağı iddiası - "Suriyeli oy - Saçma bir iddia. Suriyeli nasıl oy kullanacak? Az sayıda Türk vatandaşı olan var. Onların kullanıp kullanamayacağını da ben bilmiyorum, YSK ne karar verdi. Bu iddia çok saçma."
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü - "Bunların birinin söylediğinden diğerinin haberi yok. Kılıçdaroğlu bağırdı, 30 milyar dolar harcadınız, nerede bu para dedi. Şimdi onun üzerinde rakamı şimdi de İnce söylüyor. İnanılmaz çelişki içindeler. İnce ve Kılıçdaroğlu sanırım uluslararası anlaşmaları bilmiyorlar. Uluslararası anlaşmalara göre gelen Suriyeliyi öyle hemen atamazsın, işte biz ona uğraşıyoruz. Şu ana kadar 250 bin kişi geri döndü isteğiyle. Ramazan ayında inanılmaz yağış oldu, rahmet oldu. Hiç görmediğimiz kadar ekinlerimizde bereket var. Bizim bereket diye bir inancımız var. Komşunuza yardımcı olmamanız sosyal bazı sorunlara neden olacağı kesin de, Allah bereketini artırır. Onlar yoksa buna inanmıyorlar mı?"
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