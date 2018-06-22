Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Şu anda CHP'li yöneticilerin arkadan arkaya HDP'nin barajı geçmesi için onları desteklediğine inanıyorum." dedi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Akdağ, Millet İttifakı'nın 3 cumhurbaşkanı adayının kulaklarına üflenen birtakım ifadelerle siyaset yaptıklarını belirti. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında İHA'larla ilgili yaptığı açıklamada, kendisini düzeltmek zorunda kaldığını anımsatan Akdağ, aynı şeyi İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de yaptığını söyledi.
Akdağ, "Cumhurbaşkanımız dışında ülke yönetme açısından son derece tecrübesiz cumhurbaşkanı adayları ile karşı karşıyayız." dedi.
İnce'nin TİKA'nın üzerine çok gittiğini ve "Kapatacağım" dediğini anımsatan Akdağ, TİKA'nın yaptığı çalışmaları anlatarak, "Bugün hangi ülkeye gitseniz TİKA, AFAD, Türk Kızılayı'nın hizmet ettiği yerlerde herkes Türk bayrağını gördüğü zaman koşup onun altına sığınıyor." ifadesini kullandı.
- "PKK'nın yerleştiği alanlarda mücadele devam edecek"
"Kandil teröristlerden temizleninceye kadar bu operasyon sürecek mi?" sorusuna Akdağ, "Elbette Kandil, Kuzey Irak'taki diğer PKK'nın yerleştiği alanlarda mücadele devam edecek. Çok başarılı bir mücadele devam ediyor." cevabını verdi.
"Kandil operasyonu İnce'nin iddia ettiği gibi seçime yönelik bir hamle mi?" sorusu üzerine ise Akdağ, şunları kaydetti:
"Muharrem İnce, müktesebatı itibariyle bir grup başkanvekili olduğu için bunları söylüyor. Devleti tanımadığı için bunları söylüyor. Mücadelenin boyutunu bilmediği için bunları söylüyor. Kandil'de gerçek anlamda bir operasyon yapacaksanız, hele hele kara operasyonu, bu sizin aylar boyunca, son iki yıldır yaptığınız çalışmaların bir sonucu yani oraya kadar getirmişken 'hele bir duralım, biraz bekleyelim' denebilir mi? Bu sefer toparlanmalarına müsaade etmiş olursunuz."
Kandil'e girmenin kolay bir iş olmadığına dikkati çeken Akdağ, akıllı bir biçimde hazırlanmış planlamalar ve taktikler sonucu operasyonların başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.
İnce'nin söylemlerine benzer cümleleri daha önce Kılıçdaroğlu'nun da kurduğunu dile getiren Akdağ, "'Afrin'e girerseniz çıkamazsınız oradan', diyorlardı. Ne oldu? Kuyruklarını kıstırıp arkalarına bakmadan kaçtı gittiler." dedi.
"VATANDAŞLARIMIZ HESABINI SORACAK"
Akdağ, "Sayın İnce, CHP''nin tarzı adına iyi bir grup başkanvekili. Polemikçi, hazır cevap, bir şeyleri hazırlar getirir, müsamere tadında sunar. Sayın İnce biraz sivri konuşur, ses getirir filan bunların hepsi CHP Grup Başkanvekilliği için güzel hasletler ama ülke yönetmek için değil. Zaten partisinin kendi genel başkanlığına iki teşebbüsünde de layık görmediği birini, cumhurbaşkanı adayı göstermesi büyük çelişki. CHP'nin genel başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığından daha önemli bir makam mıdır? Bunları vatandaşımız görüyor. Vatandaşımız, 24 Haziran'da 'Kandil'e girmeyin niye giriyorsunuz?'ların ben inanıyorum ki hesabını soracak." değerlendirmesinde bulundu.
"Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşı Murat Karayılan, HDP'ye oy istedi. Kürt seçmen, bu çağrıya kulak verir mi? CHP tabanı, HDP'ye oy verir mi?" sorusu üzerine Akdağ, "Şu anda CHP'li yöneticilerin arkadan arkaya HDP'nin barajı geçmesi için onları desteklediğine inanıyorum." dedi.
Bu iddiasını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce'nin kabul etmeyeceğini ifade eden Akdağ, "Sayın İnce çıkıp der ki; 'Biz kadim bir partiyiz, Cumhuriyeti kuran partiyiz, bir tek oy bile HDP'ye gitmesin.' Bunu yapıyorlar, daha önceki bir seçimde de yaptılar, şimdi de bunu yapıyorlar. Bunu sağduyulu CHP seçmeni, CHP'ye oy verecek seçmen elbette görecektir." diye konuştu.
"DEMİRTAŞ GÜZELLEMELERİNE BAŞLADILAR"
CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir ittifak yaptığını HDP'nin bu ittifakın içine güya girmediğini belirten Akdağ, "Üçü birden, ağız birliği etmişcesine Selahattin Demirtaş'a güzellemelere başladılar. hangi Demirtaş'tan bahsediyoruz? Şu bağlama çalan Demiraş'tan. Halbuki bağlama çalan Demirtaş, 6-8 Ekim olaylarının çıkışında o tahriki yapan, PKK militanlarının sokağa salınmasına sebep olan kişi." ifadesini kullandı.
Akdağ, Demirtaş'ın ve arkadaşlarının PKK'nın iradesinden çıkamadıklarını bildiklerini dile getirdi.
Akdağ, Meclis çoğunluğuna ilişkin, "Peki kimin çoğunluğu olsun? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP'nin çoğunluğu olsun. Allah'ınızı severseniz böyle bir dörtlüden, birbirine hiç benzemez böyle bir dörtlüden nasıl bir ülke Meclis'i oluşacak da hangi kanunu yapacak? Ülke adına hangi hayırlı hizmeti yapacak bunlar?" dedi.
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