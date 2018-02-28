AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın öğle saatlerinden itibaren kırsal bölgelerde kar, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olduğunu belirtti.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre, yağışın bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde hafif kar yağışı şeklinde perşembe sabah saatlerine kadar sürdükten sonra bölgeyi terk etmesinin beklendiği aktarıldı.

AA'nın haberine göre, İstanbul’da, perşembe günü ve cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Buzlanma, don olayı meydana geleceğinden trafikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İBB AKOM, meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaşların hava koşullarından sorun yaşamaması için tedbirler aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul şirketleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri AKOM'da görev yapıyor.

Sabah saatlerinden itibaren bin 347 araç ve iş makinesi 7 bin personel ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak. 7 bin 373 km’lik güzergah ağında 363 müdahale noktasıyla kışa hazır bekletiliyor."

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