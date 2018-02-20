Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 16 Temmuz sabahına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın, darbeci Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren ve darbeci askerlerce şehit edilen Ömer Halisdemir'i alnından öpme anı yer alıyor.

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA GİRDİ

15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait Özel Kuvvetler Komutanlığı'na (ÖKK) ait güvenlik kameralarından elden edilen görüntüler dava dosyasına girdi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren ve "Bunun sonunda şehadet var" diyen Korgeneral Aksakallı'nın darbe girişiminin bastırılmasının ardından ÖKK'ye gelme anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın aktardığına göre, 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öpme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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