İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Grubumuz olsa dahi milletimizin 100 bin imzasıyla yola çıkacağımı söyledim ve arkasında durdum." dedi.

AA'nın haberine göre; Akşener, partisinin Mersin il başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesi Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yanında gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Millete inanarak, kendisini millete emanet ettiğini belirten Akşener, "Grubumuz olmasına rağmen milletimin imzasıyla yola çıkacağımı söyledim. Siz ne zaman sözümden caydığımı gördünüz benim. Grubumuz olsa dahi milletimizin 100 bin imzasıyla yola çıkacağımı söyledim ve arkasında durdum. Siz de bizim arkamızda durdunuz. Allah razı olsun." diye konuştu.

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