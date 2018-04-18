MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı 'erken seçim' çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt geldi. Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran 2018'de seçime gideceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den erken seçim ile ilgili açıklamalar geldi.

Akşener, "Bu abiler korktu, ben bu abilerin bu kadar korktuklarını düşünmemiştim. Sayın küçük ortak bilmez ama, Erdoğan bilir. Bizim bu seçim açısından bir problemimiz yok. '15 Temmuz'da seçim yaparlar' dedim, 24 Haziran'da seçim kararı aldılar, haklı çıktım. Seçim güvenliği ve sandıkları korumak en büyük görevimizdir. Teşkilat mensuplarımız ilçeleri geziyorduk, program başlatmıştık. Seçim hazırlıkları yapmak üzere arkadaşlar yarın Ankara'ya dönecek. 16 Nisan'da 37 ile gitmişiz. Yarın gittiğim yerle birlikte 54 il olacak. Yüz bin imza ile aday olacağım. Hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, şunu söylüyorum; korkunun ecele faydası yok. İYİ Parti 24 Haziran'da kadroları ile kazanacak. Erdoğan, ekonominin çöktüğünü, bunun derinleştiğini görüyor. Paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. İYİ Parti, palamento ve Cumhurbaşkanlığı'nı alacak. Biz inançlıyız. Biz birinci kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 ilde teşkilatımız kuruldu. O günden itibaren sayınca 10 Haziran itibari ile seçime girmeye hazırız. İYİ Parti'ye engel çıkarmak için bazı oyunlara girilirse uyarırım, herkes ayağını denk alsın. Abilerin bu kadar korktuğunu görmüş oldu. İYİ Parti seçime girecek ve alacak." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER