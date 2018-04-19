İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fethiye'de açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2018'de yapılacak erken seçime değinen Akşener, "Baskın seçim kararı alındı. Temel Karamollaoğlu'nun deyimiyle 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir. Bizim partinin en büyük özelliği yani 80 darbesini yakından biliyoruz, 60 darbesini hatırlıyoruz. Bu tür darbelerden sonra siyasi partiler kapatılırdı. Ardından sıfırdan partiler kurulurdu. Sonraki dönemde, yani normal şartlarda, bugün Türkiye'mizde normal şartlar olduğu pek söylenemez ki OHAL var" dedi.

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