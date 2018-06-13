İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Sivas'ta konuştu. Akşener, iktidarı eleştirdi, vaatlerini açıkladı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"ERDOĞAN'A O SORUYU SORMAK YÜREK İSTER"

"Çok güçlü bir ekip kurduk. Adaleti, hukuku tesis edebilmek için hukukçulardan oluşan mükemmel bir ekip kurduk. Türkiye Dayanışma Formu kuracağız. Tam 4.5 milyon insan takipte. Bu dayanışma ile 4.5 milyonun borcunu silip atacağız. Sonuç itibarı ile bana kaynak nerede diyorlar. Hiçbir adaya bu soru sorulmadı. Zaten Erdoğan'a sormak yürek ister. Ben bu soruyu çok seviyorum. Bir devlet gençlerine iş vermek zorundadır. Bir ülkede işsizlik varsa o işte nefes alınmaz. İş bulana kadar, iş bulamamış tüm gençlere 500 TL vereceğiz. Buna da kaynak nerede diyorlar. Cep dolduranların cebinden alacağız. 8 milyar lira tutuyor, 2018 bütçesinin yüzde 1'i. Kiralık arabalar var ya gelinler, çocuklar, eşler, damatlar biniyor. Ben diyeceğim ki inin bakayım o arabadan. Gençler umudunu, hayalini kaybetmişken o arabalarda keyif çatamazsınız. 8 milyar cepte mi? Herkes vatanında mutludur. Surşiye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeliyi göndereceğim. 155 milyar para Suriyelilere harcanmış, koyun onu da cebinize. TRT'yi de özelleştireceğim. 2,5 milyar TL'de oradan geliyor. Alın size kaynak."

"TERÖRLE MÜCADELE İLK KEZ İÇ POLİTİKANIN ÖZNESİ YAPILDI"

"Ekonomi gerçekten kötü durumda. Terör mücadelesi ilk defa iç politikanın öznesi yapıldı. Terörle çok defa mücadele yapıldı, hiç siyasete malzeme olduğunu duydunuz mu? Ama bu iktidar iç politikaya malzeme yapıyor. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor Türkiye'de. Onların çocukları, kaymakam, rektör yanında en ballı maaşları alıyorlar. Böyle bir kul hakkı günahı bizi yönetenlerin elinde Türkiye'de yaygınlaşıyor. Ev, araba, o, bu pahalandı. Manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. Huzuru, komşuluğu ucuzlattılar. Alimler, hocalar fetva veriyor. Sakız orucu bozuyor diyorlar, hangi elle yemek yiyorsun diyorlar. Hangi elle çalıyorsun? Ondan bahsetsene. Bunları düzeltmek için geliyoruz. Buradan ilan ediyorum, Allah bunları görüyor. Sizin elinizde her şey olabilir, korkutma şeyleri olabilir. 28 Şubat'ta gördüm ki, imanla, korku aynı vücutta bulunmuyor. Tehdit ettiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapacağını göreceğiz."

"SIFIR TERÖRLE ALDILAR BU ÜLKEYİ"

"Önce hendekler kazındı. Valiye sordular, hendek kazılıyor ne yapılacak? Görmeyin dediler. Kafalar çevrildi. Sonra o hendekler doldurulmak için ana kuzuları ile Türkiye'nin bekası için mücadele edildi. 726 şehidin var Türkiye. Sadece hendekler kapatılırken 726 şehidin var Türkiye, bunu hatırlayan var mı? Afrin şehitlerine tane diyen, rakam olarak gören bir zihniyet var karşınızda. Sıfır terörle alınan bu ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu Sayın Erdoğan'dır. Beka sorunu var diyor, senin beka sorunun var. yanındaki arkadaşlarının zeka sorunu var."

"SİVAS BAKANSIZ OLMAZ"

"Sivas bakansız olmaz, cumhurbaşkanı olunca Sivas'tan bir arkadaşı bakan atayacağım. Benim Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayı şapkam var. Devlet okulu, özel okul, iyi okul, kötü okul, pahalı okul, ucuz okul... Mülakat ve performans sistemini kaldırıyoruz. Sivaslı İstanbul'daki tüp geçitten geçtiniz mi, bilmiyorum. Ama parasını ödüyorsunuz. Çünkü yandaş müteahhitin. Size her türlü kötülüğü yapmışlar işte, cezasını verin."

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