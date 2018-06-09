İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon Atatürk Alanı’nda partililere seslendi. Akşener, partili kadınların kendisine hediye ettiği Bülent ve yemenileri taktı.

24 haziran seçimlerine 16 gün kadar bir süre kaldığını kaydeden Akşener, “Bugün itibariyle 24 Haziran seçimlerini işte 16 gün kadar bir zaman kaldı, 24 Haziran'da bir seçim olacak. Niçin apar toplar seçimi yapıldığından bizim bilgimiz yok. Kendileri karar verdi, şimdi de pişman oldular. Şimdi mızıklanıyorlar. Mızıkçı bunlar mızıkçı. 24 Haziran'da Türkiye'nin ya şu andaki sistemini devam etmesinden yana ya da bu sistemin değişmesinden yana karar vereceksiniz. Ya kendi çocuklarınıza AK Parti'den kağıt götürmeden uzman çavuş bile olamadığı bir düzene, ya da ya da bu düzeni değiştirmeye karar vereceksiniz” şeklinde konuştu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’un da en büyük sorununun işsizlik olduğunu hatırlatan Akşener, AK Parti Hükümeti’nin 16 yılda 2,5 trilyonu bulan yatırımlar yaptığını ancak bu yatırımların hiç birinin vatandaşın cebine hitap etmediğini söyledi. Akşener, “16 yıldır iktidardasınız millete dokunan insana dokunan projeler yapmanız lazım. 16 senede devridaim aynı şeyleri söylediniz. O 2 buçuk trilyon dolarla sadece bölünmüş yol yapıldı, geri kalan hiçbir şey yapılmadı. Ama önemli işler de yapıldı. Kızım sana söylüyorum, aç bakayım ne kadar paran var? Buna uyuz oluyor. Bunu sorduğum zaman uyuz oluyor. Ceren'de para yokmuş. Genellikle 2 lira en yükseğe 10 lira para çıkıyor. Evet ev kadını onun da cebinde doğru düzgün para yok. Evet, Ceren gibiler Ali gibiler, Fatma gibiler Ayşe, Mehmet gibiler her biri vatan çocuğu ceplerinde para yok. Ama bakan çocuklarının neleri var. Bir tarafta bakan çocukları bir tarafta vatan çocukları. Biz vatan çocuklarının yanındayız" ifadelerini kullandı.

“Şimdi, çok büyük çılgın projesi var” diyen Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben bir soru sordum, dut yemiş bülbüle döndüler: Tekrar soruyorum 'Trabzonlular Cin' gibidir. Dolayısıyla Trabzon'un ferasetine sesleniyorum 65 milyar dolar meşhur kanal İstanbul için bulunması gereken para. Soru şu: 65 milyar dolar yatıracaksın Trabzonlu Türkiye'nin her yerindeki gençler, kadınlar, atanamayan öğretmenler, sağlıkçılar 3600 ek göstergesi hal olamamış polisler ve Türkiye'de çalışan, çalışmayan herkese bu 65 milyar dolar yatırımdan kaç lira geri ödenecek? Türkiye'ye hangi gelir sağlanacak?' sorusu sordum. Dut yemiş bülbül oldular. Onun yerine bir büyük 'Çılgın proje' diye Sayın Erdoğan millet kıraathanesi açıyormuş. Kahve kahve, bir orta, bir sade bedavaymış. Bir orta bir sade ne olduğunu biliyorsunuz."

Alanda en çok kadınların sesi çıktığını ifade eden Akşener “En çok kadınların sesi çıkıyor. Üzgünüm bu gece birileri uyuyamayacak” derken, TİKA ve TRT’ye yönelik eleştirilerini Trabzon’da da sürdürdü.

Akşener “TRT’yi özelleştireceğiz, satacağız. 2,5 milyar her yıl Türkiye kar edecek. TİKA gündeme geldi. Koskoca Başbakan ‘TİKA’yı kapatmak için Pensilvanya’dan talimat aldı’ dedi. Bunlar bana sökmez. Vakti gelmişken söyleyeyim. Bu ülkenin başbakanısın, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı sana bağlı ver talimatı gereğini yapsınlar dokunulmazlığım da yok tutuklayın kardeşim. Ama bana FETÖ'cü deyip ispatlamayan şerefsizdir” şeklinde konuştu.

Akşener, TİKA’nın 6,5 milyar dolar devlet hazinesinden para aldığını, bağışlarla bu rakamın 8 milyar doları bulduğunu belirterek “Yıllık 8 milyar dolar para harcamış. Kim nereden nasıl para harcamış, nereye harcamış kimlerin eline geçmiş bunların neticesinde gereğini yapacağız. Ama korkunun ecele faydası yoktur gereğini yapmak artık benim için namus borcudur. 4 milyon Suriyeli var nereye gitsem şikayet ediliyor. Seçilir seçilmez ilk işim Suriye’nin iç işlerinin düzelmesini sağlamak 4 milyon mülteci kardeşimizi memleketlerine göndermektir. 4 milyon insan için 150 milyar Türk lirası harcamışlar. TİKA için 8 milyar dolar nereye gittiği belli olmayan bir para var. TRT’ye yıllık 2,5 milyar Türk parası. Devlet satın almalarını bir yerde toplayacağız. Her yıl 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız fabrika yapacağız. Önemli olan üretimi ortaya koymak, devlet politikası haline getirmektir. Çiftçilerin durumu perişan tarlasına küsmüş çiftçiler. Fındığı yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Fındığın alım fiyatını 15 lira olarak belirleyeceğiz. 24 Haziran’dan sonra çiftçinin tarlası ile barışmasını sağlayacağız” dedi.

Akşener, daha sonra milletvekili adayları ile il başkanı ile birlikte seçmenlerini selamlayarak alandan ayrılarak Giresun’a hareket etti.

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