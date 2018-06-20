Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kars'ta açıklamalarda bulundu. AK Parti'yi eleştiren Akşener, vaatlerini açıkladı destek istedi. Akşener, Kars'ı gören yabancı misafirleri ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Akşener, "Camdan baktık. Kars'ı gördüler. Ve bana dediler ki, bu Kars, İsveç'ten daha güzel." diye konuştu.
Akşener, "Paralar yandaş müteahhite gitti, siz borçlusunuz, devlet borçlu, 2.5 trilyon dolar nereye gitti. Haram zıkkım olsun. Partiyi kurarken ekonomi kurmaylarıma şunu sordum, ülkeyi kalkındırabilir miyiz? Ekonomiyi koştururuz bile dediler. Rüşvetin, yolsuzluğun önünü kesince ülke kalkınır." dedi.
Gençlere iş vermek devletin görevidir diyen Akşener, "İstihdam yaratana kadar çocuklarımıza aylık 500'er lira vatandaşlık maaşı vereceğim dedim. Emekli zor durumda, 1500 lira bayramda ikramiye vereceğim dedim. Bunun üstüne 1000'er lira vereceğiz dediler, alışkın olmadıkları için kimine 700, kimine 500, kimine hiç vermediler. Herkes kaynak nerede dediler. Anlattık, tıp diye sustular. Bir lüks aracın kirası 25-28 bin lira arası. 8 milyar tutuyor tüm araçların kirası. Seçilince diyeceğim ki, inin arabalardan. TRT'yi satacağım. 2.5 milyar lira sizin cebinizden giden para var. Ahmaklara para kazandırıyorlar. Erdoğan, Suriye'nin iç işlerina karıştı. Suriye ile ilişkileri dzelteceğim, Suriyelileri ülkesinegöndereceğim. 150 milyar oraya harcanmış, koyun cebe. Kaynak çok. Kars'ı hayvancılık ve sütün ana merkezi yapacağız."
Akşener, Kars'a inerken yanındaki yabancı misafirleri ile arasında geçen diyaloğu aktardı, "Camdan baktık. Kars'ı gördüler. Ve bana dediler ki, bu Kars, İsveç'ten daha güzel." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.