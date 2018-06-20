Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Kars'ta açıklamalarda bulundu. AK Parti'yi eleştiren Akşener, vaatlerini açıkladı destek istedi. Akşener, Kars'ı gören yabancı misafirleri ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Akşener, "Camdan baktık. Kars'ı gördüler. Ve bana dediler ki, bu Kars, İsveç'ten daha güzel." diye konuştu.

Akşener, "Paralar yandaş müteahhite gitti, siz borçlusunuz, devlet borçlu, 2.5 trilyon dolar nereye gitti. Haram zıkkım olsun. Partiyi kurarken ekonomi kurmaylarıma şunu sordum, ülkeyi kalkındırabilir miyiz? Ekonomiyi koştururuz bile dediler. Rüşvetin, yolsuzluğun önünü kesince ülke kalkınır." dedi.

Gençlere iş vermek devletin görevidir diyen Akşener, "İstihdam yaratana kadar çocuklarımıza aylık 500'er lira vatandaşlık maaşı vereceğim dedim. Emekli zor durumda, 1500 lira bayramda ikramiye vereceğim dedim. Bunun üstüne 1000'er lira vereceğiz dediler, alışkın olmadıkları için kimine 700, kimine 500, kimine hiç vermediler. Herkes kaynak nerede dediler. Anlattık, tıp diye sustular. Bir lüks aracın kirası 25-28 bin lira arası. 8 milyar tutuyor tüm araçların kirası. Seçilince diyeceğim ki, inin arabalardan. TRT'yi satacağım. 2.5 milyar lira sizin cebinizden giden para var. Ahmaklara para kazandırıyorlar. Erdoğan, Suriye'nin iç işlerina karıştı. Suriye ile ilişkileri dzelteceğim, Suriyelileri ülkesinegöndereceğim. 150 milyar oraya harcanmış, koyun cebe. Kaynak çok. Kars'ı hayvancılık ve sütün ana merkezi yapacağız."

Akşener, Kars'a inerken yanındaki yabancı misafirleri ile arasında geçen diyaloğu aktardı, "Camdan baktık. Kars'ı gördüler. Ve bana dediler ki, bu Kars, İsveç'ten daha güzel." ifadelerini kullandı.