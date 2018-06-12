İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Malatya Mitingi'nde konuştu. Akşener, "iz şu anda en çok işsizin olduğu ülkelerdeniz. 5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım ile fabrikalar açacağız. İşsizliği 5,6'ya düşüreceğiz. Bunu yaparken arkadaşları ve ailesi karşısında kendisini ezik hissetmesin diye 500'er lira vatandaşlık maaşı bağışlayacağız " dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"HER YIL FABRİKA AÇACAĞIZ"

"Kayısı ağaçları kesiliyor, fabrikalar kapatılıyor, gençler işsiz. Biz bunun üzerine hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerine çok ciddi hazırlandık. Çok ciddi bir ekonomi kadrom var. Hazırladığımız projeler çılgın değil ama, insanımıza dokunan, fakirimizi, emeklimizi ayağa kaldıran projeler. Biz bunu söyleyince kaynağı nerede diye bir şey çıktı. Projelerimi açıklayacağım şimdi. Dur oğlum, ceplerinden alıp vereceğim. Merak etmeyin yüreğiniz soğuyacak. Biz şu anda en çok işsizin olduğu ülkelerdeniz. 5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım ile fabrikalar açacağız. İşsizliği 5,6'ya düşüreceğiz. Bunu yaparken arkadaşları ve ailesi karşısında kendisini ezik hissetmesin diye 500'er lira vatandaşlık maaşı bağışlayacağız dedik. Kredi kartları ve kredi faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Zaten bankalar yüz liralık borcu 10 liraya satıyorlar, biz bunu bir defalık kaldıracağız dedik, hepsi hopladı, kaynak nerede? Kadınlarımızın sigorta primlerini ödeyeceğiz dedik, kaynak nerede? Bu soru bir tek bana soruluyor. Kaynak nerede diye? Bir tek ben ciddiye alınıyorum demek ki."

"28 ŞUBAT'TA TANKLARIN KARŞISINDA DURDUM, ÇÖP KAMYONLARIYLA MI DURDURACAKSINIZ"

"Emeklilerin ilaç ve muayene katkı paylarını kaldıracağız dedik, kaynak nerede dediler. Birinci kaynak, çaldıklarınız, cebinizi dolduklarınızı geriden alacağız. Lük arabalara biniyorlar ya 8 milyar lira tutuyor. Ben diyeceğim ki, inin o arabalardan. Vatan çocukları aç gezerken, bakan çocuklarının trilyonlarla oynadığı dönemdeyiz. İkinci kaynak, devlet satın almaları kafasına göre yapıyor. Onları bir araya topluyoruz, yüzde 10 tasarruf yapıyoruz alın size kaynak. Sayın Binali Yıldırım durup dururken TİKA'yı kapatmakla suçladı. Erdoğan da TİKA ve AFAD'ı kapatmakla suçladı. Biz kapatacağız demedik. Ben inceleyeceğim dedim, bunlar niye hopladı. AFAD ve TİKA harcamalarının üstünü kapatmak istiyorlar. Sayın Binali Yıldırım Beyefendi bana milletim dışında talimat verecek şahıs anasının karnından doğmadı. 28 Şubat'ta tankların karşısında durmuş beni sizin çöp kamyonlarınız mı durduracak? İçişleri Bakanlığı sana bağlı iftira edeceğine gereğini yapmalısın. Aynısını Sayın Erdoğan'a da söylüyorum. Bu ülkenin Başbakanı boş boş konuşmaz, yalan söylemez. Malatya'dayım, gel de tutukla. TİKA'yı incelerken şu çıktı, 8 milyar dolar harcıyor. 6,5 milyarı cebinizden çıkıyor."

"BİRİLERİNİN DOĞRULARI SÖYLEMESİ LAZIM"

"Kamboçya'ya okul yapmışlar. Tek tek bakıyorum. Türkiye'dekinin kalitesi, Kamboçya'dakinin kalitesi. 6,5 milyar dolar sizin cebinizden çıkmış. Seçilince diyeceğim ki, kaç dolar harcadınız, korktular, hopladılar. TRT yılda 2,5 milyar dolar harcıyor, bu TRT'yi satacağım ben. 2,5 milyar cebinize kalacak. Çıktı mı kaynak. Ahlak yasasını çıkaracağım. Yolsuzluk yapmaya, rüşvet almaya herkesin ödü patlayacak. Bunları söylüyorum, Tayyip Bey kızıyor. E ne yapalım, birilerinin doğruyu söylemesi lazım."

"MEŞHUR ÇILGIN PROJE VAR YA..."

"Meşhur çılgın proje var 65 milyar dolarlık Kanal İstanbul. 65 milyar dolar nereden bulunacak? Gence para yok, bu nereden bulunacak? Bir yandaştan bu para alınacak, sizin cebinizden çıkacak. Sittin sene bunu ödeyeceksiniz."

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